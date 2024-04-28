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Telegram заблокував декілька чат-ботів, які використовували Сили оборони України

Telegram заблокував декілька чат-ботів, які використовували Сили оборони України

Київ • УНН

 • 75913 перегляди

Telegram заблокував кілька українських ботів, які допомагали збирати інформацію для Збройних сил України, зокрема бот "Єворог" та офіційні боти ГУР та СБУ.

У месенджері Telegram заблокували низку українських ботів, які допомагали збирати інформацію для Сил оборони України. Про це пише УНН.

Деталі 

Зокрема, адміністрація видалила акаунт бота "Єворог", офіційні боти ГУР та СБУ, бот-координатор по півдню України, бот ППО.

При спробі перейти на бот з українського облікового запису в "Телеграмі" пише, що "ім'я не знайдено".

"Певних змін" у Telegram не уникнути для користувачів з українськими SIM-картами - Дуров25.04.24, 02:32 • 29455 переглядiв

Нагадаємо

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що Telegram, з погляду національної безпеки, є проблемою.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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