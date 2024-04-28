Telegram заблокував декілька чат-ботів, які використовували Сили оборони України
Київ • УНН
Telegram заблокував кілька українських ботів, які допомагали збирати інформацію для Збройних сил України, зокрема бот "Єворог" та офіційні боти ГУР та СБУ.
У месенджері Telegram заблокували низку українських ботів, які допомагали збирати інформацію для Сил оборони України. Про це пише УНН.
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Зокрема, адміністрація видалила акаунт бота "Єворог", офіційні боти ГУР та СБУ, бот-координатор по півдню України, бот ППО.
При спробі перейти на бот з українського облікового запису в "Телеграмі" пише, що "ім'я не знайдено".
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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що Telegram, з погляду національної безпеки, є проблемою.