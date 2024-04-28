Telegram заблокировал несколько чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины

В мессенджере Telegram заблокировали ряд украинских ботов, которые помогали собирать информацию для Сил обороны Украины. Об этом пишет УНН.

Детали

В частности, администрация удалила аккаунт бота "Еворог", официальные боты ГУР и СБУ, бот-координатор по югу Украины, бот ПВО.

При попытке перейти на бот с украинской учетной записи в "Телеграмме" пишет, что "имя не найдено".

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Напомним

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что Telegram, с точки зрения национальной безопасности, является проблемой.