"Определенных изменений" в Telegram не избежать для пользователей с украинскими SIM-картами - Дуров

Дуров поддерживает свободный доступ к информации на Telegram, но анонсирует "определенные изменения" для пользователей с украинскими SIM-картами. Об этом сообщает владелец Telegram Павел Дуров, передает УНН.

Детали

Дуров, основатель Telegram, напомнил, что в феврале 2022 года была предложена идея ограничить некоторые Telegram-каналы в рф и Украине из-за их использования для военной пропаганды.

Однако пользователи из обеих стран выступили против этих ограничений, считая свободу доступа к информации приоритетной. Поэтому основатель Telegram поддержал выбор пользователей в свободном доступе к информации.

Несмотря на это, Дуров также отметил, что Telegram остается решительным в борьбе с пропагандой насилия и защищает приватность пользователей. Поэтому платформа будет продолжать блокировать учетные записи и ботов, которые нарушают эти принципы, и призывает пользователей сообщать о любых таких случаях.

В частности, Дуров отметил, что Telegram получает официальные письма от Apple о необходимости изменений в способе функционирования платформы для пользователей, которые получают доступ к ней через iPhone с украинскими SIM-картами.

Что касается общих каналов новостей/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, в которых указывается, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, которые получают доступ к Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен рассматривать запросы, поступающие из App Store - заявил Дуров.

Дуров подчеркнул: несмотря на желание платформы обеспечить свободу слова, иногда решения по доступу к информации не полностью зависят от них, и они обязаны учитывать требования законодательства и другие обстоятельства.

Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам