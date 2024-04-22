Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

Всех Telegram-каналы необходимо законодательно заставить зарегистрироваться, заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью ВВС, передает УНН.

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Буданов подчеркнул, что Telegram является огромной проблемой для Украины.

На вопрос, что же с этим делать он ответил:

"Или, как говорится, упорядочить это все - навести в этом порядок, хотя бы законодательно заставить всех зарегистрироваться, чтобы было понятно, кто за каким медиа ресурсом, а Telegram уже точно статус медиа приобрел".

По его словам, нет вопроса влияния или давления - вопрос же не в этом. "Если ты хочешь доказывать свою позицию - а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе - неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?", - сказал Буданов.

Впрочем, он признался, что иногда сам смотрит что пишут в Telegram.

"Я иногда просматриваю. У меня есть на одном аппарате Telegram, скажем так, на рабочем. И я просматриваю его, когда происходят те или иные события, чтобы смотреть, в основном, как российский социум воспринимает те или иные события. Это единственное, чем я пользуюсь из Telegram", - рассказал глава украинской разведки.

Также Буданов отметил, что украинским разведчикам запрещено иметь Telegram или другие соцсети.

"Как руководитель - у меня просто доступ ко всем мировым медиа и ресурсам есть. Поэтому я просматриваю, чтобы смотреть на результаты тех или иных наших операций. Или резонансных событий, которые, на наш взгляд, имеют или будут иметь какое-то влияние", - отметил руководитель ГУР.

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