ЦПД планируют меры по противодействию российской дезинформации в Telegram и Viber

Представители медиа и спецслужб провели совместную встречу, где обсудили как усилить эффективность работы по борьбе с дезинформацией в украинском медиапространстве. Каких договоренностей и наработок достичь рассказал, руководитель Центра Противодействия Дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко, передает УНН.

ЦПД СНБО с коллегами из спецслужб, ГУР, СБУ, также Минобороны, МИД, Офиса и другими провели оффрек с медиа и ОО по усилению эффективности совместной работы по борьбе с дезинформацией в нашем медиапространстве, в частности, нам нужно нарастить скорость реакции по темам, которые несут эту угрозу и объединиться в этом противодействии. Потому что мы в одной лодке. - рассказал Коваленко.

Детали

Он отметил, что в планах работа по противодействию российским фейкам в соцсетях.

Также планируем в будущем определенные мероприятия с Телеграм каналами, представителями Viber. Напомню, что ЦПД уже активно работает с администрацией TikTok, с Meta, взаимодействуем с YouTube. Планируем создавать рабочую группу. Но эти детали позже. - сообщил Коваленко.

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