росСМИ распространяют дезинформацию о нападении на украинских военных в Ивано-Франковске

росСМИ распространяют ложь о нападении на скопление военнослужащих ВСУ в Ивано-Франковске. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

кремлевские медиа продолжают распространять дезинформацию, утверждая, что в ночь на 18 апреля российские военные ударили по расположению Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске. Эту информацию приводят со ссылкой на "координатора николаевского подполья" лебедева.

Однако мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что ни одного удара по украинским военным не было. Вражеские дроны пытались ударить по объектам критической инфраструктуры, однако все беспилотники были уничтожены Силами обороны.

Враг пробует сегодня использовать панику. Неправда то, что они написали. Это не соответствует действительности. Я определенные вещи не могу говорить, потому что это может навредить нашей инфраструктуре - заявил Руслан Марцинкив.

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы