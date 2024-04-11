В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

11 апреля: День подводной лодки, Международный день анимешника, Международный день анимешника

В 1900 в США была спущена на воду подводная лодка, которую сконструировал изобретатель Джон Филип Холланд. 16-метровая субмарина была оснащена бензиновым двигателем внутреннего сгорания для надводного плавания и электродвигателем с питанием от аккумуляторов для плавания под водой.