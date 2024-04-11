В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  113013 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  111772 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  114917 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  110302 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  85116 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  114887 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115061 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114330 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108110 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113495 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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3 апреля 2024, 11:28  •  464342 просмотра

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы.

Война •   •  5011 просмотра
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

Верховный Суд Украины обязал Украинскую Православную Церковь освободить культовые сооружения в Переяславе и Каменце-Подольском, оставив в силе решения судов предыдущих инстанций о передаче имущества под контроль государства.

Общество •   •  10763 просмотра
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

11 апреля: День подводной лодки, Международный день анимешника, Международный день анимешника

В 1900 в США была спущена на воду подводная лодка, которую сконструировал изобретатель Джон Филип Холланд. 16-метровая субмарина была оснащена бензиновым двигателем внутреннего сгорания для надводного плавания и электродвигателем с питанием от аккумуляторов для плавания под водой.

УНН Lite •   •  10427 просмотра
11 апреля: День подводной лодки, Международный день анимешника, Международный день анимешника

Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов

Во Львовской области Украины действуют силы противовоздушной обороны для противодействия ракетным угрозам, о чем сообщил председатель областной военной администрации.

Война •   •  13374 просмотра
Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов

Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух истребители F-16 из-за интенсивных российских ракетных атак на Украину, начав процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Война •   •  14265 просмотра
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Самолеты оккупантов МиГ-31К взлетели с аэродрома рф

Три истребителя МиГ-31К поднялись в воздух с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области рф, согласно сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  15248 просмотра
Самолеты оккупантов МиГ-31К взлетели с аэродрома рф

В Харькове приостановили метро и существуют возможные проблемы с энергоснабжением

В связи с российской агрессией в Харькове могут быть перебои с электроснабжением и некоторое время не будет работать метро, сообщил мэр города.

Война •   •  14914 просмотра
В Харькове приостановили метро и существуют возможные проблемы с энергоснабжением

Харьков и область под атакой: рф нанесла по меньшей мере 9 ударов

По меньшей мере 9 российских ударов были нанесены по Харькову и области, что привело к возможным перебоям в электроснабжении, а количество жертв все еще оценивается.

Война •   •  14778 просмотра
Харьков и область под атакой: рф нанесла по меньшей мере 9 ударов

В Запорожской области произошли взрывы

О взрывах в Запорожской области сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Война •   •  16136 просмотра
В Запорожской области произошли взрывы

В Харькове прогремела серия взрывов

рф нанесла по меньшей мере пять ударов по Харькову, по словам главы ОВА Олега Синегубова.

Война •   •  18645 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов