Українські боти ГУР, СБУ та Мінцифри відновили роботу після блокування у Telegram - Центр страткому
Київ • УНН
Офіційні українські боти спецслужб та Міністерства цифрової трансформації, раніше заблоковані в Telegram, відновили роботу для допомоги в боротьбі з російською агресією.
Офіційні українські боти ГУР, СБУ та Мінцифри, раніше заблоковані у Telegram, відновили роботу, повідомив у понеділок Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, пише УНН.
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"Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог", - повідомили у Центрі страткому у Facebook.
Там закликали пам’ятати, що ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати дані. "Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker", - вказали у Центрі.
У ГУР відреагували на блокування їхнього чат-бота в Telegram29.04.24, 00:47 • 21984 перегляди