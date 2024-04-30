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Голова Нацради вважає, що офіційні особи та державні організації повинні бути поза Telegram

Голова Нацради вважає, що офіційні особи та державні організації повинні бути поза Telegram

Київ • УНН

 • 21623 перегляди

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк вважає, що держава повинна припинити офіційне спілкування в Telegram і поступово переходити на інші месенджери, а регулювання Telegram здійснювати у співпраці з європейськими партнерами.

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк вважає, що державі слід припинити офіційну комунікацію в Telegram. Про це вона сказала в ефірі телемарафону ввечері 29 квітня, пише УНН.

Я вважаю, що хоча Telegram і є така дуже зручна форма комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Telegram, і треба цю заборону негайно запроваджувати

- сказала Герасим'юк.

Що стосується дій розвідувальних органів у Telegram, то, з її слів, це трішки не її компетенція і це "вирішувати їм". "Це один лише з механізмів отримання інформації органами", - вказала вона.

"Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами. Я думаю, що потроху треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів", - зазначила Герасим'юк.

Голова Нацради наголосила, що "незмінна в своїй думці, що Telegram потрібно регулювати". "Ми працюмо з цим з європейськими партнерами для того, щоб Telegram внести в перелік тих великих платформ цифрових, які підлягають регуляції та можуть бути в таких випадках блокувань чи порушень законодавства оштрафовані, як це відбувається з іншими компаніями, які в цьому переліку", - вказала Герасим'юк.

Українські боти ГУР, СБУ та Мінцифри відновили роботу після блокування у Telegram - Центр страткому29.04.24, 10:19 • 27529 переглядiв

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