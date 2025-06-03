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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
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У Німеччині зростає рівень кіберзлочинності через атаки проросійських хакерів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 970 перегляди

У Німеччині кіберзлочинність зросла до рекордного рівня через атаки проросійських та антиізраїльських груп. Збитки сягнули 178,6 млрд євро, рівень розкриття злочинів - 32%.

У Німеччині зростає рівень кіберзлочинності через атаки проросійських хакерів - ЗМІ

Минулого року кіберзлочинність у Німеччині зросла до рекордного рівня через хакерські атаки проросійських та антиізраїльських груп, а уряд заявив, що посилить контрзаходи для боротьби з нею. Про це пише Times of Israel з посиланням на Федеральне управління боротьби зі злочинністю (BKA), пише УНН.

Деталі

Кіберзлочинність становить дедалі більшу загрозу нашій безпеці. Вона стає дедалі агресивнішою, але наші контрстратегії також стають більш професійними

– сказав міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт.

Минулого року в Німеччині було зафіксовано 131 391 випадок кіберзлочинності, а ще 201 877 випадків було скоєно з-за кордону або з невідомого місця, йдеться у звіті BKA.

За даними BKA, хакерські атаки на німецькі цілі були здійснені переважно проросійськими або антиізраїльськими групами. Основними мішенями були переважно державні та федеральні установи.

Зокрема активно застосовувалися програми-вимагачі, коли злочинці копіювали та шифрували дані. Це є однією з головних загроз, про яку у 2024 році повідомили 950 компаній та інститутів.

У Microsoft попередили, що російські кібератаки стають дедалі агресивнішими14.06.24, 15:40 • 14477 переглядiв

Німецька цифрова асоціація Bitkom заявила, що збитки, завдані кібератаками, минулого року склали 178,6 мільярда євро, що приблизно на 30,4 мільярда євро більше, ніж у попередньому році.

Добріндт сказав, що уряд планує розширити правові можливості, які органи влади можуть використовувати для боротьби з кіберзлочинністю, та встановити вищі стандарти безпеки для компаній.

Голова BKA Гольґер Мюнх звернув увагу на успіхи у боротьбі з кіберзлочинністю. Зокрема він наголосив на успішному закритті онлайн-майданчиків для торгівлі зброєю.

Водночас він зазначив, що постійною проблемою залишається те, що більшість злочинців діють з-за кордону. Рівень розкриття кіберзлочинів становить лише 32 %, що значно нижче за загальний рівень розкриття кримінальних правопорушень у 58 %.

Доповнення

Міжнародна спецоперація викрила російську мережу хакерів, які заразили понад 300 тисяч пристроїв у різних країнах. Серед підозрюваних є росіяни та українець, розслідування триває.

16 членів російської хакерської групи Evil Corp потрапили під санкції Британії, США та Австралії. Група атакувала британські установи, використовуючи шкідливе ПЗ та програми-вимагачі, завдавши збитків на понад $100 млн.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НПНовини СвітуТехнології
Федеральне управління кримінальної поліції (Німеччина)
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