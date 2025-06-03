У Німеччині зростає рівень кіберзлочинності через атаки проросійських хакерів - ЗМІ
Київ • УНН
У Німеччині кіберзлочинність зросла до рекордного рівня через атаки проросійських та антиізраїльських груп. Збитки сягнули 178,6 млрд євро, рівень розкриття злочинів - 32%.
Минулого року кіберзлочинність у Німеччині зросла до рекордного рівня через хакерські атаки проросійських та антиізраїльських груп, а уряд заявив, що посилить контрзаходи для боротьби з нею. Про це пише Times of Israel з посиланням на Федеральне управління боротьби зі злочинністю (BKA), пише УНН.
Деталі
Кіберзлочинність становить дедалі більшу загрозу нашій безпеці. Вона стає дедалі агресивнішою, але наші контрстратегії також стають більш професійними
Минулого року в Німеччині було зафіксовано 131 391 випадок кіберзлочинності, а ще 201 877 випадків було скоєно з-за кордону або з невідомого місця, йдеться у звіті BKA.
За даними BKA, хакерські атаки на німецькі цілі були здійснені переважно проросійськими або антиізраїльськими групами. Основними мішенями були переважно державні та федеральні установи.
Зокрема активно застосовувалися програми-вимагачі, коли злочинці копіювали та шифрували дані. Це є однією з головних загроз, про яку у 2024 році повідомили 950 компаній та інститутів.
У Microsoft попередили, що російські кібератаки стають дедалі агресивнішими14.06.24, 15:40 • 14477 переглядiв
Німецька цифрова асоціація Bitkom заявила, що збитки, завдані кібератаками, минулого року склали 178,6 мільярда євро, що приблизно на 30,4 мільярда євро більше, ніж у попередньому році.
Добріндт сказав, що уряд планує розширити правові можливості, які органи влади можуть використовувати для боротьби з кіберзлочинністю, та встановити вищі стандарти безпеки для компаній.
Голова BKA Гольґер Мюнх звернув увагу на успіхи у боротьбі з кіберзлочинністю. Зокрема він наголосив на успішному закритті онлайн-майданчиків для торгівлі зброєю.
Водночас він зазначив, що постійною проблемою залишається те, що більшість злочинців діють з-за кордону. Рівень розкриття кіберзлочинів становить лише 32 %, що значно нижче за загальний рівень розкриття кримінальних правопорушень у 58 %.
Доповнення
Міжнародна спецоперація викрила російську мережу хакерів, які заразили понад 300 тисяч пристроїв у різних країнах. Серед підозрюваних є росіяни та українець, розслідування триває.
16 членів російської хакерської групи Evil Corp потрапили під санкції Британії, США та Австралії. Група атакувала британські установи, використовуючи шкідливе ПЗ та програми-вимагачі, завдавши збитків на понад $100 млн.