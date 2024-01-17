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На тлі виступу Зеленського в Давосі: російські хакери атакували уряд Швейцарії

На тлі виступу Зеленського в Давосі: російські хакери атакували уряд Швейцарії

Київ • УНН

 • 25130 перегляди

Російські хакери атакували кілька урядових сайтів Швейцарії під час візиту президента України Володимира Зеленського на Всесвітній економічний форум в Давосі.

На тлі візиту президента України Володимира Зеленського на Всесвітній економічний форум у Давосі, російські хакери атакували кілька урядових сайтів Швейцарії. Про це повідомила пресслужба уряду Швейцарії, передає УНН

Деталі

За інформацією відомства, в результаті DDoS-атаки було тимчасово перервано доступ до низки сайтів, у тому числі до сайтів Федеральної адміністрації. Портал уряду Швейцарії www.admin.ch продовжує працювати.

Відповідальність за атаку знову взяло на себе хакерське угруповання NoName, яке раніше атакувало Федеральну адміністрацію в червні 2023 року. Проросійське угруповання назвало причиною DDoS-атаки участь президента України Зеленського в щорічній зустрічі ВЕФ у Давосі

- резюмували в уряді Швейцарії.

Зазначається, що кібератака була оперативно виявлена, і фахівці Федеральної адміністрації вжили необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення доступу до вебсайтів.

Хакерська атака на бійців ЗСУ: у Держспецзв'язку попередили про небезпечні листи щодо нібито рекрутингу08.01.24, 14:31 • 29467 переглядiв

Доповнення

У відомстві додали, що подібні атаки хакерів очікувалися напередодні візиту лідерів низки країн на ВЕФ в Давос.

Оскільки напередодні візиту очікувалася атака, 10 січня NCSC (Національний центр кібербезпеки - ред.) попередив операторів критичної інфраструктури про такого роду атаки та закликав їх вжити необхідних запобіжних заходів. Тому Федеральна адміністрація прийняла відповідні заходи безпеки.

Нагадаємо

Кіберзлочинці, пов’язані з росією та Китаєм, здійснили напад на найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії "Селлафілд".

Наразі невідомо, чи вдалося знищити шкідливе програмне забезпечення. Це може означати, що витік міг статися на деяких з найбільш чутливих видів діяльності "Селлафілда", як-от переміщення радіоактивних відходів чи моніторинг витоків небезпечних матеріалів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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