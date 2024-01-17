На фоне выступления Зеленского в Давосе: российские хакеры атаковали правительство Швейцарии
Киев • УНН
российские хакеры атаковали несколько правительственных сайтов Швейцарии во время визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономическый форум в Давосе.
На фоне выступления президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе российские хакеры атаковали несколько правительственных сайтов Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Швейцарии, передает УНН.
Детали
По информации ведомства, в результате DDoS-атаки был временно прерван доступ к ряду сайтов, в том числе к сайтам Федеральной администрации. Портал правительства Швейцарии www.admin.ch продолжает работать.
Ответственность за атаку снова взяла на себя хакерская группировка NoName, которая ранее атаковала Федеральную администрацию в июне 2023 года. Пророссийская группировка назвала причиной DDoS-атаки участие президента Украины Зеленского в ежегодной встрече ВЭФ в Давосе
Отмечается, что кибератака была оперативно обнаружена, и специалисты Федеральной администрации приняли необходимые меры для скорейшего восстановления доступа к веб-сайтам.
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Дополнение
В ведомстве добавили, что подобные атаки хакеров ожидались накануне визита лидеров ряда стран на ВЭФ в Давос.
Поскольку накануне визита ожидалась атака, 10 января NCSC (Национальный центр кибербезопасности - ред.) предупредил операторов критической инфраструктуры о такого рода атаках и призвал их принять необходимые меры предосторожности. Поэтому Федеральная администрация приняла соответствующие меры безопасности.
Напомним,
Киберпреступники, связанные с Россией и Китаем, совершили нападение на самый опасный ядерный объект Британии "Селлафилд".
Пока неизвестно, удалось ли уничтожить вредоносное программное обеспечение. Это может означать, что утечка могла произойти на некоторых из наиболее чувствительных видов деятельности "Селлафилда", например, перемещение радиоактивных отходов или мониторинг утечек опасных материалов.
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