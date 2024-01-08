Хакерская атака на бойцов ВСУ: в Госспецсвязи предупредили об опасных письмах о якобы рекрутинге
Киев • УНН
Неизвестные хакеры присылают бойцам ВСУ письма о якобы рекрутинге в армию, в которых на самом деле скрыты программы удаленного управления.
Хакеры рассылают бойцам Вооруженных сил Украины сообщения с вредоносным программным обеспечением под видом рекрутинга в 3 ОШБр и ЦАХАЛ. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.
Детали
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, приняла меры по серии кибератак, в ходе которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal военнослужащим ВСУ сообщения с вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Отмечается, что подозрительную активность обнаружили специалисты американо-японской компании Trendmicro в конце декабря 2023 года, о чем сообщили CERT-UA.
Сообщения злоумышленников содержат файлы-архивы, запуск содержимого которых приведет к заражению компьютера вредоносными программами REMCOSRAT и REVERSESSH.
Российские хакеры Gamaredon значительно увеличили количество киберопераций против Украины - Госспецсвязи24 октябрь 2023, 21:03 • 139759 просмотров
Благодаря этому злоумышленники могут получить удаленный доступ к компьютеру бойцов ВСУ и шпионить за ними в режиме реального времени.
При этом, названия и содержание архивов злоумышленники пытаются сделать интересными для военных - "опрос пленного", "геолокации", "команды кодирования", "позывные" и тому подобное.
Дополнение
Подробнее о технической стороне атаки можно прочитать в сообщении CERT-UA. В ведомстве отмечают, что в случае выявления подозрительной активности на ЭВМ и в ИКС Вооруженных сил Украины просим безотлагательно информировать Центр кибербезопасности ИТС.
Справочно
Remcos - это сложный троян удаленного доступа (RAT), который можно использовать для полного контроля и мониторинга любого компьютера под управлением Windows
Remcos RAT обходит антивирусные системы и внедряется в процессы Windows, чтобы выглядеть безопасным.
Напомним,
В декабре прошлого года российские хакеры атаковали пользователей из Украины и Польши присылая на электронную почту письма с вредоносным программным обеспечением.
Хакерская атака на бойцов ВСУ: в Госспецсвязи предупредили об опасных письмах о якобы рекрутинге
Неизвестные хакеры присылают бойцам ВСУ письма о якобы рекрутинге в армию, в которых на самом деле скрыты программы удаленного управления.
На вокзале в Чехии молодой человек облился легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя
Молодой человек облился легковоспламеняющейся жидкостью на чешском железнодорожном вокзале. Полиция проводит расследование.
Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом
Украина продвигается в интеграции F-16 в состав своих Сил обороны, проводя обучение за рубежом и инфраструктурную подготовку.
Жестокое избиение первокурсников в общежитии на Львовщине: четырем студентам сообщили о подозрении
Четырех студентов обвинили в хулиганстве за жестокое избиение первокурсников во львовском общежитии, которое было снято на видео.
Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер
Одесские школы переходят на дистанционное обучение 9-10 января из-за непогоды.
На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения
Сильные морозы в Ривненской области привели к двум смертям от переохлаждения. В области развернули сеть из четырехсот "пунктов несокрушимости".
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии.
В Полтаве произошел прорыв теплосети: без тепла остались 17 многоэтажек и два учебных заведения
Авария на теплосети в Полтаве привела к тому, что 17 домов и два учебных заведения без тепла; ремонтные работы продолжаются.
Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов
За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.
В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри
В киевском районе Троещина подожгли троллейбус изнутри; никто из пассажиров не пострадал. Подозревается поджог, правоохранители проводят расследование.