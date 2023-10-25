Российские хакеры Gamaredon значительно увеличили количество киберопераций против Украины - Госспецсвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Одна из наиболее активных российских хакерских группировок Gamaredon существенно увеличила количество киберопераций против Украины в первой половине 2023 года. В то же время кибератаки не такие успешные, как раньше. Об этом сообщает Госспецсвязи, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в группировку UAC-0010 / Gamaredon / Armageddon входят бывшие офицеры-предатели СБУ в Крыму, которые в 2014 начали работать в пользу ФСБ россии.
российские хакеры этой группировки, как указывают в Госспецсвязи, увеличили количество атак на украинские ресурсы в первой половине 2023 года.
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, зарегистрировала за этот период 103 инцидента.
Для сравнения, за весь 2022 год было зарегистрировано 128 случаев (76 – в течение второго полугодия 2022 года).
В Госспецсвязи заявляют, что 54,1% кибератак приходится на ресурсы связанные с правоохранительной деятельностью.
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"Кроме того, российские хакеры проявляли интерес ко всем организациям, связанным с силами обороны Украины", — говорится в сообщении.
Самой распространенной тактикой этой группы является распространение вредоносного программного обеспечения, тогда как другие группы в основном ориентированы на фишинговые кампании.
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