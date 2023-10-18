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Ворожі хакери атакують українські системи близько 128 разів на місяць - Держспецзв'язку

Київ • УНН

 • 278692 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Протягом першого півріччя 2023 року кількість кібератак на українські системи збільшилася більше ніж вдвічі. Про це йдеться в аналітичному звіті Держспецзв'язку за результатами дослідження загроз, пише УНН.

Ворожі хакери атакують українські системи близько 128 разів на місяць - Держспецзв'язку

Деталі

Як повідомляється, якщо у другому півріччі 2022 року кількість інцидентів становила приблизно 57 на місяць, то за перші 6 місяців цього року - 128 на місяць.

Проте співвідношення між інцидентами високого та критичного рівнів покращилося. У другому півріччі 2022 року сталося 339 інцидентів критичного та високого рівнів, а вже у першому півріччі 2023-го сталося 183 інциденти, з яких критичних інцидентів - всього 27.

Держспецзв'язку зафіксували постійну діяльність щонайменше 23 російських кібертерористичних хакерських груп. Усі вони переслідують різні цілі, зокрема і воєнні.

У першій половині цього року Держспецзв’язку зіткнулися з проведенням хакерами шпигунських операцій, спрямованих на отримання доступу до даних від різних силових та державних структур України. Основним їхнім завданням було отримання доступу до матеріалів, що передані в суди та прокуратуру та доказів воєнних злочинів росії. Окрім того, як вказано, збільшилася кількість кібератак на приватний сектор із метою відстеження наслідків атак ворога, зокрема ракетних ударів і атак БпЛА.

Окрім цього, як зазначається, медіасектор продовжував зазнававати постійних кібернападів. Ці атаки, насамперед, були спрямовані проти журналістів, з метою використання ресурсів ЗМІ у кампаніях рф із дезінформації.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що росія хоче отримати доступ до інформації про свої злочини, щоб зрозуміти, за що врешті їй доведеться нести відповідальність. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів – CNN

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