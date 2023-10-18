Вражеские хакеры атакуют украинские системы около 128 раз в месяц - Госспецсвязи

Детали

Как сообщается, если во втором полугодии 2022 года количество инцидентов составляло примерно 57 в месяц, то за первые 6 месяцев этого года - 128 в месяц.

Однако соотношение между инцидентами высокого и критического уровней улучшилось. Во втором полугодии 2022 года произошло 339 инцидентов критического и высокого уровней, а уже в первом полугодии 2023-го произошло 183 инцидента, из которых критических инцидентов - всего 27.

Госспецсвязи зафиксировали постоянную деятельность не менее 23 российских кибертеррористических хакерских групп. Все они преследуют различные цели, в том числе и военные.

В первой половине этого года Госспецсвязи столкнулось с проведением хакерами шпионских операций, направленных на получение доступа к данным от различных силовых и государственных структур Украины. Основной их задачей было получение доступа к материалам, переданным в суды и прокуратуру и доказательствам военных преступлений россии. Кроме того, как указано, увеличилось количество кибератак на частный сектор с целью отслеживания последствий атак врага, в частности ракетных ударов и атак БПЛА.

Кроме этого, как отмечается, медиасектор продолжал подвергаться постоянным кибератакам. Эти атаки, прежде всего, были направлены против журналистов, с целью использования ресурсов СМИ в кампаниях рф по дезинформации.

Напомним

Ранее сообщалось, что россия хочет получить доступ к информации о своих преступлениях, чтобы понять, за что в конце концов ей придется нести ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российские военные хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат – CNN