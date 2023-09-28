Російські хакери атакують українські сайти, щоб отримати доступ до доказів воєнних злочинів рф - Держспецзв'язку

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«Якщо на початку повномасштабного вторгнення, так як вони планували захопити Україну за 3 дні, вони також в кіберпросторі намагалися зруйнувати абсолютно все, що вони бачили, то на сьогодні їх тактика змінилася і вони намагаються все більше отримати інформацію. По-перше, це отримати доступ до доказів їхніх злочинів», зазначає Юрій Щеголь.

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Найбільше ворог зараз націлений на правоохоронні органи та на органи державної влади.

Також Щеголь додає, що росія хоче отримати доступ до інформації про свої злочини, щоб зрозуміти за що в урешті-решт їй доведеться нести відповідальність.

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