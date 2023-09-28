Російські хакери атакують українські сайти, щоб отримати доступ до доказів воєнних злочинів рф - Держспецзв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські хакери змінили свої методи та цілі роботи. Наразі замість того, щоб руйнувати нашу систему вони прагнуть знайти докази своїх воєнних злочинів. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щеголь, пише УНН.
Цитата
«Якщо на початку повномасштабного вторгнення, так як вони планували захопити Україну за 3 дні, вони також в кіберпросторі намагалися зруйнувати абсолютно все, що вони бачили, то на сьогодні їх тактика змінилася і вони намагаються все більше отримати інформацію. По-перше, це отримати доступ до доказів їхніх злочинів», зазначає Юрій Щеголь.
Деталі
Найбільше ворог зараз націлений на правоохоронні органи та на органи державної влади.
Також Щеголь додає, що росія хоче отримати доступ до інформації про свої злочини, щоб зрозуміти за що в урешті-решт їй доведеться нести відповідальність.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хакери атакують українські органи юстиції та нотаріусів