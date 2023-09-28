Российские хакеры атакуют украинские сайты, чтобы получить доступ к доказательствам военных преступлений рф - Госспецсвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские хакеры изменили свои методы и цели работы. Сейчас вместо того, чтобы разрушать нашу систему они стремятся найти доказательства своих военных преступлений. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель государственной службы специальной связи’связи и защиты информации Юрий Щеголь, пишет УНН.
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«Если в начале полномасштабного вторжения, так как они планировали захватить Украину за 3 дня, они также в киберпространстве пытались разрушить абсолютно все, что они видели, то на сегодня их тактика изменилась и они пытаются все больше получить информацию. Во-первых, это получить доступ к доказательствам их преступлений», отмечает Юрий Щеголь.
Детали
Больше всего враг сейчас нацелен на правоохранительные органы и на органы государственной власти.
Также Щеголь добавляет, что россия хочет получить доступ к информации о своих преступлениях, чтобы понять за что в конце концов ей придется нести ответственность.
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