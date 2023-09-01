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російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів – CNN

російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів – CNN

Київ • УНН

 • 556323 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів, намагаючись викрасти конфіденційну інформацію з поля бою, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України. Про це пише CNN, передає УНН.

Деталі

Нові рекомендації від США та їхніх союзників підтверджують звіт Служби безпеки України, який виявив, що російські хакери намагалися проникнути на планшети Android, які українські військові використовували для «планування та виконання бойових завдань».

Шкідливий код російських хакерів був розроблений для викрадення даних, які надсилаються з мобільних пристроїв солдатів на супутникову систему Starlink компанії Ілона Маска, повідомляє СБУ. Раніше CNN повідомляв , що супутники Starlink мають вирішальне значення для зв’язку на полі бою в Україні.

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Наголошується, що боротьба за контроль над конфіденційними військовими даними в кіберпросторі була ключовим фронтом у повномасштабній війні Росії проти України. Незрозуміло, наскільки успішними були спроби злому.

Цитата

«Зловмисне програмне забезпечення для мобільних пристроїв є особливо підступним, оскільки воно може повідомляти спецслужбам про фізичне місцезнаходження цілей», — сказав Джон Хултквіст, головний аналітик фірми безпеки Mandiant, яка належить Google.

Халтквіст сказав CNN, що ця здатність може бути «надзвичайно ефективною на полі бою».

Хакерська кампанія відбувається на тлі українського контрнаступу. США та їхні союзники звинуватили в кіберактивності сумнозвісний хакерський підрозділ у управлінні військової розвідки Росії, відомий як Sandworm, який нібито був відповідальним за кібератаки, що призвели до відключення електроенергії в Україні в 2015 і 2016 роках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що північнокорейські хакери викрали секрети російського виробника гіперзвукових ракет. 

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