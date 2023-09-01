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российские военные хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат - CNN

российские военные хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат - CNN

Киев • УНН

 • 556319 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские военные хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат, пытаясь похитить конфиденциальную информацию с поля боя, которая могла бы помочь Кремлю в войне против Украины. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Новые рекомендации от США и их союзников подтверждают отчет Службы безопасности Украины, который обнаружил, что российские хакеры пытались проникнуть в планшеты Android, которые украинские военные использовали для «планирования и выполнения боевых задач».

Вредоносный код российских хакеров был разработан для похищения данных, которые отправляются с мобильных устройств солдат на спутниковую систему Starlink компании Илона Маска, сообщает СБУ. Ранее CNN сообщал, что спутники Starlink имеют решающее значение для связи на поле боя в Украине.

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Отмечается, что борьба за контроль над конфиденциальными военными данными в киберпространстве была ключевым фронтом в полномасштабной войне России против Украины. Неясно, насколько успешными были попытки взлома. 

Цитата

«Вредоносное программное обеспечение для мобильных устройств особенно коварно, поскольку оно может сообщать спецслужбам о физическом местоположении целей», — сказал Джон Хултквист, главный аналитик фирмы безопасности Mandiant, принадлежащей Google.

Халтквист сказал CNN, что эта способность может быть «чрезвычайно эффективной на поле боя».

Хакерская кампания происходит на фоне украинского контрнаступления. США и их союзники обвинили в киберактивности печально известное хакерское подразделение в управлении военной разведки России, известное как Sandworm, которое якобы было ответственно за кибератаки, приведшие к отключению электроэнергии в Украине в 2015 и 2016 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что северокорейские хакеры похитили секреты российского производителя гиперзвуковых ракет. 

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