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Російські хакери Gamaredon значно збільшили кількість кібероперацій проти України - Дерспецзв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Одна з найбільш активних російських хакерських угрупувань Gamaredon суттєво збільшило кількість кібероперацій проти України у першій половині 2023 року. Водночас кібератаки не такі успішні, як раніше. Про це повідомляє Держспецзв'язку, передає УНН.

Російські хакери Gamaredon значно збільшили кількість кібероперацій проти України - Дерспецзв'язку

Деталі

Зазначається, що до угрупування UAC-0010 / Gamaredon / Armageddon входять колишні офіцери-зрадники СБУ в Криму, які у 2014 почали працювати на користь ФСБ росії.

Російські хакери цього угрупування, як вказують у Держспецзв'язку, збільшили кількість атак на українські ресурси у першій половині 2023 року.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зареєструвала за цей період 103 інциденти.

Для порівняння, за увесь 2022 рік було зареєстровано 128 випадків (76 – протягом другого півріччя 2022 року).

У Держспецзв'язку заявляють, що 54,1% кібератак припадає на ресурси пов'язані з правоохоронною діяльністю.

Цитата

"Крім того, російські хакери виявляли інтерес до всіх організацій, пов’язаних із силами оборони України", — йдеться у повідомленні.

Найпоширенішою тактикою цієї групи є розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, тоді як інші групи здебільшого орієнтовані на фішингові кампанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворожі хакери атакують українські системи близько 128 разів на місяць - Держспецзв'язку

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