Російські хакери Gamaredon значно збільшили кількість кібероперацій проти України - Дерспецзв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Одна з найбільш активних російських хакерських угрупувань Gamaredon суттєво збільшило кількість кібероперацій проти України у першій половині 2023 року. Водночас кібератаки не такі успішні, як раніше. Про це повідомляє Держспецзв'язку, передає УНН.
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Зазначається, що до угрупування UAC-0010 / Gamaredon / Armageddon входять колишні офіцери-зрадники СБУ в Криму, які у 2014 почали працювати на користь ФСБ росії.
Російські хакери цього угрупування, як вказують у Держспецзв'язку, збільшили кількість атак на українські ресурси у першій половині 2023 року.
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зареєструвала за цей період 103 інциденти.
Для порівняння, за увесь 2022 рік було зареєстровано 128 випадків (76 – протягом другого півріччя 2022 року).
У Держспецзв'язку заявляють, що 54,1% кібератак припадає на ресурси пов'язані з правоохоронною діяльністю.
Цитата
"Крім того, російські хакери виявляли інтерес до всіх організацій, пов’язаних із силами оборони України", — йдеться у повідомленні.
Найпоширенішою тактикою цієї групи є розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, тоді як інші групи здебільшого орієнтовані на фішингові кампанії.
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