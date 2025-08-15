російські хакери роками викрадали секретні документи судів США

Протягом багатьох років російські урядові хакери мали доступ до системи зберігання судових записів у США, викрадаючи конфіденційні документи, засекречені за рішенням суддів. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із ситуацією, та звіту, з яким ознайомилося видання, російські урядові хакери роками переховувалися у системі зберігання записів судів США та викрали конфіденційні документи, які судді розпорядилися приховати від громадськості.

У звіті про інцидент говориться, що зловмисники кілька років мали доступ до інформації, яка мала бути захищеною. Вони отримали доступ, скориставшись вкраденими обліковими даними користувачів та вразливістю кібербезпеки на застарілому сервері, що використовується федеральними судовими органами. У звіті також йдеться про те, що хакери цілеспрямовано шукали засекречені записи - йдеться у дописі Bloomberg.

Імена зловмисників у звіті не повідомляються. Однак слідчі виявили докази того, що це була група хакерів, спонсорована рф.

Незрозуміло, коли саме хакери вперше проникли в систему і коли про це стало відомо. Зазначається, що восени минулого року судові органи найняли фірму, що спеціалізується на кібербезпеці, для вирішення проблеми.

Як повідомляє Bloomberg, хакери націлилися на засекречені документи, пов'язані зі шпигунством та іншими важливими справами, включаючи шахрайство, відмивання грошей та діяльність агентів іноземних урядів.

"Ці судові протоколи - одні з найцінніших документів, які є у розпорядженні нашого уряду, особливо стосовно осіб, згаданих у них", - сказав Джейк Браун, який обіймав посаду першого заступника національного директора з кібербезпеки в Білому домі за президента Джо Байдена.

Нагадаємо

Аналітики Microsoft виявили, що російська кібершпигунська група Turla (Secret Blizzard) атакує іноземні посольства в Москві, використовуючи місцевих інтернет-провайдерів. Хакери маскують шкідливе програмне забезпечення під антивірус Kaspersky.

