російські хакери роками викрадали секретні документи судів США

Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 34247 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 50764 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 46406 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 33456 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 36467 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 50553 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 165415 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88332 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 86012 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75582 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 17479 перегляди
Трамп зателефонує Зеленському та європейським лідерам після саміту з путіним - ЗМІ14 серпня, 15:02 • 7272 перегляди
Литва будує "живу фортецю": країна переходить до єдиної лінії оборони14 серпня, 15:24 • 8186 перегляди
У Польщі затримали українських залізничників напідпитку, які в'їхали у країну на вантажному поїзді17:30 • 8764 перегляди
ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путінPhoto19:55 • 9630 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 39914 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 46580 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 17607 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 112489 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 65435 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 85093 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 136257 перегляди
російські хакери роками викрадали секретні документи судів США

Київ • УНН

 • 228 перегляди

російські урядові хакери отримали доступ до системи зберігання судових записів США, викрадаючи конфіденційні документи. Зловмисники цілеспрямовано шукали засекречені записи, пов'язані зі шпигунством та іншими важливими справами.

російські хакери роками викрадали секретні документи судів США

Протягом багатьох років російські урядові хакери мали доступ до системи зберігання судових записів у США, викрадаючи конфіденційні документи, засекречені за рішенням суддів. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із ситуацією, та звіту, з яким ознайомилося видання, російські урядові хакери роками переховувалися у системі зберігання записів судів США та викрали конфіденційні документи, які судді розпорядилися приховати від громадськості.

У звіті про інцидент говориться, що зловмисники кілька років мали доступ до інформації, яка мала бути захищеною. Вони отримали доступ, скориставшись вкраденими обліковими даними користувачів та вразливістю кібербезпеки на застарілому сервері, що використовується федеральними судовими органами. У звіті також йдеться про те, що хакери цілеспрямовано шукали засекречені записи

- йдеться у дописі Bloomberg.

Імена зловмисників у звіті не повідомляються. Однак слідчі виявили докази того, що це була група хакерів, спонсорована рф.

Незрозуміло, коли саме хакери вперше проникли в систему і коли про це стало відомо. Зазначається, що восени минулого року судові органи найняли фірму, що спеціалізується на кібербезпеці, для вирішення проблеми.

Як повідомляє Bloomberg, хакери націлилися на засекречені документи, пов'язані зі шпигунством та іншими важливими справами, включаючи шахрайство, відмивання грошей та діяльність агентів іноземних урядів.

"Ці судові протоколи - одні з найцінніших документів, які є у розпорядженні нашого уряду, особливо стосовно осіб, згаданих у них", - сказав Джейк Браун, який обіймав посаду першого заступника національного директора з кібербезпеки в Білому домі за президента Джо Байдена.

Нагадаємо

Аналітики Microsoft виявили, що російська кібершпигунська група Turla (Secret Blizzard) атакує іноземні посольства в Москві, використовуючи місцевих інтернет-провайдерів. Хакери маскують шкідливе програмне забезпечення під антивірус Kaspersky.

У Європі здійснили масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів: подробиці17.07.25, 00:55 • 98568 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
Білий дім
Bloomberg
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Microsoft