Знешкоджено хакерське угруповання, яке завдало мільярдних збитків світовим компаніям

$41.210.09
48.240.05
ukenru
07:11 • 8306 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 22748 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 37367 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 84916 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 46941 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 45978 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 42355 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 80401 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 100186 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 73101 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.8м/с
37%
756мм
Популярнi новини
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video11 вересня, 01:25 • 25059 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко11 вересня, 01:44 • 14231 перегляди
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони11 вересня, 02:43 • 5638 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля03:46 • 14070 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 8560 перегляди
Публікації
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 22748 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 84916 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 80402 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 59907 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 100186 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Дональд Туск
Фрідріх Мерц
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 2118 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 22911 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 87628 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 79251 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 74917 перегляди
Актуальне
The Guardian
Twitter
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

Знешкоджено хакерське угруповання, яке завдало мільярдних збитків світовим компаніям

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Правоохоронці знешкодили хакерське угруповання, яке з 2018 року атакувало сервери компаній у шести країнах. Зловмисники шифрували дані та вимагали викуп у криптовалюті, завдавши збитків на понад 3 млрд грн.

Знешкоджено хакерське угруповання, яке завдало мільярдних збитків світовим компаніям

Ліквідовано хакерську мережу, яка з 2018 року атакувала сервери світових компаній. Зловмисники шифрували сервери та вимагали викуп у криптовалюті, завдавши збитків на понад 3 млрд грн. Частина злочинців уже заарештована та постала перед судом, лідерів оголошено у міжнародний розшук із винагородою до 10 млн доларів, пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та у співпраці з правоохоронними органами США, країн ЄС та Європолом знешкоджено хакерське угруповання, яке за допомогою програм-вимагачів атакувало мережі провідних світових компаній. Одному з лідерів групи повідомлено про підозру заочно та оголошено в міжнародний розшук. Федеральне бюро розслідувань США встановило винагороду до 10 млн доларів за інформацію про його місцеперебування 

- йдеться у дописі.

Встановлено, що підозрювані з 2018 року атакували сервери компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, "зашифрувавши понад 1000 серверів і завдавши збитків на понад 3 млрд грн".

У серпні 2024 року завершено досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників цього хакерського угруповання. Йому висунуто обвинувачення у незаконному втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливого ПЗ та вимаганні. Наразі йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Розслідування також встановило розробників шкідливого програмного забезпечення та хакерів, які зламували корпоративні системи та осіб, які легалізовували незаконні доходи.

Зазначається, що для атак використовувалися програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma, які блокували доступ до серверів і вимагали викуп у криптовалюті.

В межах розслідування, в Україні заарештовано кількох учасників мережі, частина з них вже постала перед судом. Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, екстрадовано до США

- також повідомили у прокуратурі.

"Кава зі Львова": правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації10.09.25, 12:59 • 7484 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Європол
Генеральний прокурор (Україна)
Федеральне бюро розслідувань
Канада
Франція
Норвегія
Німеччина
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Україна