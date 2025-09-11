Знешкоджено хакерське угруповання, яке завдало мільярдних збитків світовим компаніям

Ліквідовано хакерську мережу, яка з 2018 року атакувала сервери світових компаній. Зловмисники шифрували сервери та вимагали викуп у криптовалюті, завдавши збитків на понад 3 млрд грн. Частина злочинців уже заарештована та постала перед судом, лідерів оголошено у міжнародний розшук із винагородою до 10 млн доларів, пише УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та у співпраці з правоохоронними органами США, країн ЄС та Європолом знешкоджено хакерське угруповання, яке за допомогою програм-вимагачів атакувало мережі провідних світових компаній. Одному з лідерів групи повідомлено про підозру заочно та оголошено в міжнародний розшук. Федеральне бюро розслідувань США встановило винагороду до 10 млн доларів за інформацію про його місцеперебування

Встановлено, що підозрювані з 2018 року атакували сервери компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, "зашифрувавши понад 1000 серверів і завдавши збитків на понад 3 млрд грн".

У серпні 2024 року завершено досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників цього хакерського угруповання. Йому висунуто обвинувачення у незаконному втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливого ПЗ та вимаганні. Наразі йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Розслідування також встановило розробників шкідливого програмного забезпечення та хакерів, які зламували корпоративні системи та осіб, які легалізовували незаконні доходи.

Зазначається, що для атак використовувалися програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma, які блокували доступ до серверів і вимагали викуп у криптовалюті.

В межах розслідування, в Україні заарештовано кількох учасників мережі, частина з них вже постала перед судом. Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку, екстрадовано до США