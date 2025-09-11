$41.210.09
Обезврежена хакерская группировка, нанесшая миллиардный ущерб мировым компаниям

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Правоохранители обезвредили хакерскую группировку, которая с 2018 года атаковала серверы компаний в шести странах. Злоумышленники шифровали данные и требовали выкуп в криптовалюте, нанеся ущерб на более чем 3 млрд грн.

Обезврежена хакерская группировка, нанесшая миллиардный ущерб мировым компаниям

Ликвидирована хакерская сеть, которая с 2018 года атаковала серверы мировых компаний. Злоумышленники шифровали серверы и требовали выкуп в криптовалюте, нанеся ущерб на более чем 3 млрд грн. Часть преступников уже арестована и предстала перед судом, лидеры объявлены в международный розыск с вознаграждением до 10 млн долларов, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и в сотрудничестве с правоохранительными органами США, стран ЕС и Европолом обезврежена хакерская группировка, которая с помощью программ-вымогателей атаковала сети ведущих мировых компаний. Одному из лидеров группы сообщено о подозрении заочно и объявлено в международный розыск. Федеральное бюро расследований США установило вознаграждение до 10 млн долларов за информацию о его местонахождении 

- говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые с 2018 года атаковали серверы компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США, "зашифровав более 1000 серверов и нанеся ущерб на более чем 3 млрд грн".

В августе 2024 года завершено досудебное расследование в отношении одного из самых активных участников этой хакерской группировки. Ему предъявлено обвинение в незаконном вмешательстве в работу информационных систем, создании вредоносного ПО и вымогательстве. Сейчас ему грозит до 12 лет заключения.

Расследование также установило разработчиков вредоносного программного обеспечения и хакеров, которые взламывали корпоративные системы и лиц, которые легализовали незаконные доходы.

Отмечается, что для атак использовались программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma, которые блокировали доступ к серверам и требовали выкуп в криптовалюте.

В рамках расследования, в Украине арестовано несколько участников сети, часть из них уже предстала перед судом. Иностранец, который находился в международном розыске, экстрадирован в США

- также сообщили в прокуратуре.

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Европол
Генеральный прокурор Украины
Федеральное бюро расследований
Канада
Франция
Норвегия
Германия
Нидерланды
Соединённые Штаты
Украина