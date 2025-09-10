$41.120.13
08:44 • 6740 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 10330 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 12598 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 19564 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 15936 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 42628 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 85042 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 72603 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 82854 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 34497 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
"Кофе из Львова": правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в одном из ключевых учреждений системы пробации

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Львовская прокуратура разоблачила масштабную коррупционную схему в системе пробации. Директор Центрального учреждения и руководитель областного филиала вымогали деньги у подчиненных, маскируя их в коробках с кофе.

"Кофе из Львова": правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в одном из ключевых учреждений системы пробации

Львовская областная прокуратура разоблачила масштабную коррупционную схему в одном из ключевых учреждений системы пробации, организатором которой стал директор Центрального государственного учреждения Украины по вопросам пробации. Схема предусматривала сбор поборов с подчиненных, а для конспирации деньги маскировали в коробках с кофе с логотипом "Кофе из Львова". Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

Детали

Разоблачены руководитель центрального органа государственной власти и руководитель областного уровня, которые организовали схему поборов с подчиненных. По данным следствия, они ежемесячно требовали от работников деньги за увеличение премий, а в случае отказа угрожали безосновательным ее уменьшением. Поскольку учреждение имеет широкую сеть филиалов, к реализации схемы привлекли еще пятерых начальников районных отделов. Они должны были находить среди подчиненных тех, кто согласится отдавать часть премии под давлением угрозы ее сокращения

- говорится в сообщении.

Отмечается, непосредственным сбором и накоплением средств занимался руководитель областного филиала, который оставлял себе часть средств, а остальное отправлял своему руководителю в Киеве.

Для конспирации деньги маскировали в коробках с кофе с логотипом "Кофе из Львова". Задокументировано, что только за несколько месяцев служащие получили от подчиненных более 75 тысяч гривен. Руководителям учреждения сообщено о подозрениях. Им инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Привлеченным ими пятерым начальникам районных отделов инкриминировано пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины)

 - добавили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

В ОГП имен не называют, но директором центрального учреждения "Центр пробации" является Олег Янчук. Филиал во Львовской области возглавляет Богдан Гедз.

Напомним

Прокуроры сообщили о подозрении депутату Межгорского районного совета, который фигурирует в деле о растрате более 8,4 млн грн, выделенных на ремонт автодороги государственного значения Р-21 "Долина - Хуст".

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область
Украина
Киев