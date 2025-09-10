"Кофе из Львова": правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в одном из ключевых учреждений системы пробации

Львовская областная прокуратура разоблачила масштабную коррупционную схему в одном из ключевых учреждений системы пробации, организатором которой стал директор Центрального государственного учреждения Украины по вопросам пробации. Схема предусматривала сбор поборов с подчиненных, а для конспирации деньги маскировали в коробках с кофе с логотипом "Кофе из Львова". Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

Разоблачены руководитель центрального органа государственной власти и руководитель областного уровня, которые организовали схему поборов с подчиненных. По данным следствия, они ежемесячно требовали от работников деньги за увеличение премий, а в случае отказа угрожали безосновательным ее уменьшением. Поскольку учреждение имеет широкую сеть филиалов, к реализации схемы привлекли еще пятерых начальников районных отделов. Они должны были находить среди подчиненных тех, кто согласится отдавать часть премии под давлением угрозы ее сокращения