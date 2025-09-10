"Кофе из Львова": правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в одном из ключевых учреждений системы пробации
Киев • УНН
Львовская прокуратура разоблачила масштабную коррупционную схему в системе пробации. Директор Центрального учреждения и руководитель областного филиала вымогали деньги у подчиненных, маскируя их в коробках с кофе.
Львовская областная прокуратура разоблачила масштабную коррупционную схему в одном из ключевых учреждений системы пробации, организатором которой стал директор Центрального государственного учреждения Украины по вопросам пробации. Схема предусматривала сбор поборов с подчиненных, а для конспирации деньги маскировали в коробках с кофе с логотипом "Кофе из Львова". Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.
Детали
Разоблачены руководитель центрального органа государственной власти и руководитель областного уровня, которые организовали схему поборов с подчиненных. По данным следствия, они ежемесячно требовали от работников деньги за увеличение премий, а в случае отказа угрожали безосновательным ее уменьшением. Поскольку учреждение имеет широкую сеть филиалов, к реализации схемы привлекли еще пятерых начальников районных отделов. Они должны были находить среди подчиненных тех, кто согласится отдавать часть премии под давлением угрозы ее сокращения
Отмечается, непосредственным сбором и накоплением средств занимался руководитель областного филиала, который оставлял себе часть средств, а остальное отправлял своему руководителю в Киеве.
Для конспирации деньги маскировали в коробках с кофе с логотипом "Кофе из Львова". Задокументировано, что только за несколько месяцев служащие получили от подчиненных более 75 тысяч гривен. Руководителям учреждения сообщено о подозрениях. Им инкриминируют ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Привлеченным ими пятерым начальникам районных отделов инкриминировано пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины)
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.
В ОГП имен не называют, но директором центрального учреждения "Центр пробации" является Олег Янчук. Филиал во Львовской области возглавляет Богдан Гедз.
Напомним
