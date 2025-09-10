"Кава зі Львова": правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації
Київ • УНН
Львівська прокуратура викрила масштабну корупційну схему в системі пробації. Директор Центральної установи та керівник обласної філії вимагали гроші у підлеглих, маскуючи їх у коробках з кавою.
Львівською обласною прокуратурою викрито масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації, організатором якої став директор Центральної державної установи України з питань пробації. Схема передбачала збирання поборів з підлеглих, а для конспірації гроші маскували у коробках з кавою з логотипом "Кава зі Львова". Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.
Деталі
Викрито керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня, які організували схему поборів з підлеглих. За даними слідства, вони щомісяця вимагали від працівників гроші за збільшення премій, а у разі відмови погрожували безпідставним її зменшенням. Оскільки установа має широку мережу філій, до реалізації схеми залучили ще п’ятьох начальників районних відділів. Вони мали знаходити серед підлеглих тих, хто погодиться віддавати частину премії під тиском загрози її скорочення
Зазначається, безпосереднім збором та накопиченням коштів займався керівник обласної філії, який залишав собі частину коштів, а решту відправляв своєму керівнику в Києві.
Для конспірації гроші маскували у коробках з кавою з логотипом "Кава зі Львова". Задокументовано, що лише за кілька місяців службовці отримали від підлеглих понад 75 тисяч гривень. Керівникам установи повідомлено про підозри. Їм інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Залученим ними пʼятьом начальникам районних відділів інкриміновано пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України)
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.
В ОГП імен не називають, але директором центральної установи "Центр пробації" є Олег Янчук. Філію у Львівській області очолює Богдан Гедз.
