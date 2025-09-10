"Кава зі Львова": правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації

Львівською обласною прокуратурою викрито масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації, організатором якої став директор Центральної державної установи України з питань пробації. Схема передбачала збирання поборів з підлеглих, а для конспірації гроші маскували у коробках з кавою з логотипом "Кава зі Львова". Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

Викрито керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня, які організували схему поборів з підлеглих. За даними слідства, вони щомісяця вимагали від працівників гроші за збільшення премій, а у разі відмови погрожували безпідставним її зменшенням. Оскільки установа має широку мережу філій, до реалізації схеми залучили ще п’ятьох начальників районних відділів. Вони мали знаходити серед підлеглих тих, хто погодиться віддавати частину премії під тиском загрози її скорочення