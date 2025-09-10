$41.120.13
48.290.09
ukenru
08:44 • 6934 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 10480 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 12659 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 19637 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 15984 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 42679 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 85125 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 72660 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 82880 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34516 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
"Кава зі Львова": правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Львівська прокуратура викрила масштабну корупційну схему в системі пробації. Директор Центральної установи та керівник обласної філії вимагали гроші у підлеглих, маскуючи їх у коробках з кавою.

"Кава зі Львова": правоохоронці викрили масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації

Львівською обласною прокуратурою викрито масштабну корупційну схему в одній з ключових установ системи пробації, організатором якої став директор Центральної державної установи України з питань пробації. Схема передбачала збирання поборів з підлеглих, а для конспірації гроші маскували у коробках з кавою з логотипом "Кава зі Львова". Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

Деталі

Викрито керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня, які організували схему поборів з підлеглих. За даними слідства, вони щомісяця вимагали від працівників гроші за збільшення премій, а у разі відмови погрожували безпідставним її зменшенням. Оскільки установа має широку мережу філій, до реалізації схеми залучили ще п’ятьох начальників районних відділів. Вони мали знаходити серед підлеглих тих, хто погодиться віддавати частину премії під тиском загрози її скорочення

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, безпосереднім збором та накопиченням коштів займався керівник обласної філії, який залишав собі частину коштів, а решту відправляв своєму керівнику в Києві.

Для конспірації гроші маскували у коробках з кавою з логотипом "Кава зі Львова". Задокументовано, що лише за кілька місяців службовці отримали від підлеглих понад 75 тисяч гривень. Керівникам установи повідомлено про підозри. Їм інкримінують ч. 3 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Залученим ними пʼятьом начальникам районних відділів інкриміновано пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України)

 - додали в прокуратурі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

В ОГП імен не називають, але директором центральної установи "Центр пробації" є Олег Янчук. Філію у Львівській області очолює Богдан Гедз.

Нагадаємо

Прокурори повідомили про підозру депутату Міжгірської районної ради, який фігурує у справі про розтрату понад 8,4 млн грн, виділених на ремонт автодороги державного значення Р-21 "Долина - Хуст".

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Львівська область
Україна
Київ