Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США
Киев • УНН
Агентство по кибербезопасности США выпустило директиву по устранению уязвимостей после взлома хакерами ArcaneDoor устройств Cisco Systems Inc. Эта атака, продолжающаяся с 2024 года, затронула критически важную инфраструктуру, но масштабы и жертвы остаются неизвестными.
Хакеры взломали устройства межсетевых экранов в федеральном правительстве Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, передает УНН.
Подробности
В четверг, 25 сентября, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) издало чрезвычайную директиву, обязав федеральные агентства устранить уязвимости и проверить сотни межсетевых экранов Cisco Systems Inc., используемых правительственными учреждениями США, на наличие возможных взломов и ликвидировать их.
Угроза широко распространена
По информации издания, экстренные директивы распространяются только на федеральные гражданские сети, но Бутера настоятельно призвал другие государственные ведомства и частные компании следовать этим рекомендациям.
Отмечается, что ни CISA, ни Cisco не удалось выяснить, кого именно взломали, а масштабы и серьезность инцидента пока остаются неизвестными.
Хакеры, которых Cisco называет ArcaneDoor, занимаются кибершпионажем с 2024 года. Расследование CISA подтвердило взлом устройств в правительственных учреждениях, сообщил Бутера.
По его словам, агентство считает, что атаки затронули критически важную инфраструктуру в США, но отказалось назвать конкретных жертв.
Напомним
В августе 2025 года ФБР и Cisco сообщили об использовании российскими хакерами уязвимости в старом программном обеспечении Cisco для атак на тысячи сетевых устройств. Хакеры собирали конфигурационные файлы и изменяли их для долгосрочного доступа к критической инфраструктуре.
