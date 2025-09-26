$41.410.03
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Агентство по кибербезопасности США выпустило директиву по устранению уязвимостей после взлома хакерами ArcaneDoor устройств Cisco Systems Inc. Эта атака, продолжающаяся с 2024 года, затронула критически важную инфраструктуру, но масштабы и жертвы остаются неизвестными.

Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США

Хакеры взломали устройства межсетевых экранов в федеральном правительстве Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, передает УНН.

Подробности

В четверг, 25 сентября, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) издало чрезвычайную директиву, обязав федеральные агентства устранить уязвимости и проверить сотни межсетевых экранов Cisco Systems Inc., используемых правительственными учреждениями США, на наличие возможных взломов и ликвидировать их.

Угроза широко распространена

- заявил Крис Бутера, исполняющий обязанности заместителя исполнительного помощника директора отдела кибербезопасности CISA.

По информации издания, экстренные директивы распространяются только на федеральные гражданские сети, но Бутера настоятельно призвал другие государственные ведомства и частные компании следовать этим рекомендациям.

Отмечается, что ни CISA, ни Cisco не удалось выяснить, кого именно взломали, а масштабы и серьезность инцидента пока остаются неизвестными.

Хакеры, которых Cisco называет ArcaneDoor, занимаются кибершпионажем с 2024 года. Расследование CISA подтвердило взлом устройств в правительственных учреждениях, сообщил Бутера.

По его словам, агентство считает, что атаки затронули критически важную инфраструктуру в США, но отказалось назвать конкретных жертв.

Напомним

В августе 2025 года ФБР и Cisco сообщили об использовании российскими хакерами уязвимости в старом программном обеспечении Cisco для атак на тысячи сетевых устройств. Хакеры собирали конфигурационные файлы и изменяли их для долгосрочного доступа к критической инфраструктуре.

Вита Зеленецкая

