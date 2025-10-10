Российские хакеры Clop похитили данные десятков международных компаний из-за уязвимостей Oracle
Специалисты Google обнаружили масштабную кибератаку российской группировки Clop, которая похитила данные десятков международных организаций. Хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении Oracle E-Business Suite, требуя выкуп за похищенную информацию.
Специалисты по кибербезопасности Google обнаружили масштабную кампанию кибератак, осуществленную российской хакерской группировкой Clop, которая привела к похищению данных десятков международных организаций. Об этом сообщает издание TechCrunch, пишет УНН.
Детали
По данным Google, злоумышленники воспользовались многочисленными уязвимостями в корпоративном программном обеспечении Oracle E-Business Suite, которое используется для управления бизнес-процессами, хранения клиентских данных и кадровых файлов сотрудников.
Получив доступ к внутренним системам компаний, хакеры похитили значительное количество чувствительной информации, после чего отправляли руководителям электронные письма с требованиями уплаты выкупа. По предварительной информации, атаки начались еще 10 июля, однако обнаружить их удалось лишь через три месяца.
Oracle официально подтвердила факт использования своего ПО в хакерских операциях. Хотя компания ранее заявляла, что все известные уязвимости были устранены еще в июле, в новом отчете признано наличие уязвимости "нулевого дня" – то есть такой, о которой разработчик не знал и которая позволяет осуществлять удаленные атаки без ввода логина или пароля.
Российская группа Clop известна своими масштабными атаками на корпоративные сервисы с использованием неизвестных производителям уязвимостей. Ранее она была причастна к взломам систем Cleo, MOVEit и GoAnywhere, что привело к утечке миллионов записей персональных и финансовых данных.
В своем официальном блоге Google обнародовала технические детали инцидента, а также перечень электронных адресов, связанных с хакерами, которые могут помочь специалистам по киберзащите выявить скомпрометированные системы Oracle и предотвратить дальнейшие атаки.
