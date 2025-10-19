$41.640.00
Китай обвиняет США в кибератаках на Национальный центр службы времени - Reuters

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Китай обвинил США в кибератаке на Национальный центр службы времени, что могло нанести ущерб коммуникациям, финансам и электроснабжению. Агентство национальной безопасности США якобы проводило операцию с 2022 года, похищая данные и учетные данные.

Китай обвиняет США в кибератаках на Национальный центр службы времени - Reuters

Китай обвинил Соединенные Штаты в краже секретов и кибератаке на Национальный центр службы времени страны. Серьезные нарушения могли нанести ущерб коммуникационным сетям, финансовым системам, электроснабжению и международному стандартному времени, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Агентство национальной безопасности США в течение длительного времени проводило операцию по кибератаке на Национальный центр службы времени, сообщило Министерство государственной безопасности Китая в своем заявлении на WeChat в воскресенье.

Министерство заявило, что нашло доказательства, которые прослеживают украденные данные и учетные данные еще с 2022 года, которые использовались для шпионажа за мобильными устройствами и сетевыми системами персонала в центре.

Разведывательное агентство США "использовало уязвимость" в службе обмена сообщениями иностранного бренда смартфонов для доступа к устройствам сотрудников в 2022 году, сообщило министерство, не называя бренда.

Национальный центр времени – это исследовательский институт Китайской академии наук, который генерирует, поддерживает и транслирует стандартное время Китая.

Расследование министерства также выявило, что Соединенные Штаты осуществляли атаки на внутренние сетевые системы центра и пытались атаковать высокоточную наземную систему синхронизации в 2023 и 2024 годах.

Китай и США в течение последних нескольких лет все чаще обменивались обвинениями в кибератаках, изображая друг друга как свою основную киберугрозу.

Последние обвинения появились на фоне возобновления торговой напряженности относительно расширения экспортного контроля Китая над редкоземельными элементами и угроз США относительно дальнейшего повышения пошлин на китайские товары.

Дополнение

Специалисты по кибербезопасности Google обнаружили масштабную кампанию кибератак, осуществленную российской хакерской группировкой Clop, которая привела к хищению данных десятков международных организаций.

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки (ФБР) проводит расследование масштабной кибератаки на американские юридические фирмы, которую, по подозрениям, организовали китайские хакеры.

Павел Зинченко

