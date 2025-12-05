$42.180.02
Ексклюзив
07:29 • 8878 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 24040 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 35168 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 31956 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 54095 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 32477 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 53218 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24017 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23167 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 23248 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
У Cloudflare знову збій: користувачі масово повідомляють про проблеми

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Користувачі знову повідомляють про проблеми в роботі Cloudflare, через два з половиною тижні після попереднього масового збою. Зафіксовано проблеми з підключенням до сервера, вебсайтом та DNS.

У Cloudflare знову збій: користувачі масово повідомляють про проблеми

Користувачі знову масово повідомляють про проблеми у роботі Cloudflare, що надає послуги мережевої безпеки та оптимізації роботи вебсайтів, усього через два з половиною тижні після масового збою у роботі сервісу, що спричинив помилки на багатьох сайтах, включаючи X та ChatGPT від Open AI, пише УНН з посиланням на дані Downdetector.

Деталі

Найбільше повідомлень про проблеми підключення до сервера (54%), з вебсайтом (43%) та DNS (4%).

Сам Cloudflare підтвердив певні проблеми і вказував, що "продовжує досліджувати цю проблему". 

"Виправлення впроваджено, і ми стежимо за результатами", - зазначили згодом на Cloudflare.

А пізніше додали: "Ми продовжуємо стежити за результатами".

Нагадаємо

18 листопада Cloudflare зафіксував сплеск незвичайного трафіку, що спричинив помилки на багатьох сайтах, включаючи X та Open AI. Компанія розслідує причини інциденту, який стався менш ніж через місяць після збою Amazon Web Services.

Юлія Шрамко

Технології
Техніка
OpenAI
ChatGPT