У Cloudflare знову збій: користувачі масово повідомляють про проблеми

Користувачі знову масово повідомляють про проблеми у роботі Cloudflare, що надає послуги мережевої безпеки та оптимізації роботи вебсайтів, усього через два з половиною тижні після масового збою у роботі сервісу, що спричинив помилки на багатьох сайтах, включаючи X та ChatGPT від Open AI, пише УНН з посиланням на дані Downdetector.

Деталі

Найбільше повідомлень про проблеми підключення до сервера (54%), з вебсайтом (43%) та DNS (4%).

Сам Cloudflare підтвердив певні проблеми і вказував, що "продовжує досліджувати цю проблему".

"Виправлення впроваджено, і ми стежимо за результатами", - зазначили згодом на Cloudflare.

А пізніше додали: "Ми продовжуємо стежити за результатами".

Нагадаємо

18 листопада Cloudflare зафіксував сплеск незвичайного трафіку, що спричинив помилки на багатьох сайтах, включаючи X та Open AI. Компанія розслідує причини інциденту, який стався менш ніж через місяць після збою Amazon Web Services.