Telegram-нікнейм "danbao" продали за рекордні 2,1 млн доларів

У Telegram встановили новий рекорд вартості публічного юзернейму. Юзернейм "danbao" продали за понад 2,1 млн. доларів. Продаж підтверджують дані з блокчейну TON та кілька профільних джерел у X, передає УНН.

Деталі

Юзернейм danbao у перекладі з китайської означає "гарант", "поручитель" або "посередник". Цей термін часто використовують, зокрема, у фінансовому та торгівельному контексті. За такий нік у Telegram, невідомий покупець з Китаю виклав суму у 1 583 948 TON, що еквівалентно 2,1 мільйони доларів. Це найвища ціна, зафіксована під час публічних продажів імен у месенджері Telegram.

Таким чином, danbao став найдорожчим відомим юзернеймом платформи.

Додатково

Ще три роки тому цей самий нікнейм оцінювали лише у 184 тисячі доларів. За цей час його вартість зросла більш ніж у десять разів, а попередній рекорд належав юзернейму "news" і його продали майже за 1,7 млн. доларів.

Нагадаємо

