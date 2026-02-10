Telegram-нікнейм "danbao" продали за рекордні 2,1 млн доларів
Київ • УНН
Юзернейм "danbao" продано за понад 2,1 млн доларів, що стало найвищою ціною за публічне ім'я в Telegram. Покупець з Китаю заплатив 1 583 948 TON за нік, що перекладається як "гарант" або "посередник".
У Telegram встановили новий рекорд вартості публічного юзернейму. Юзернейм "danbao" продали за понад 2,1 млн. доларів. Продаж підтверджують дані з блокчейну TON та кілька профільних джерел у X, передає УНН.
Деталі
Юзернейм danbao у перекладі з китайської означає "гарант", "поручитель" або "посередник". Цей термін часто використовують, зокрема, у фінансовому та торгівельному контексті. За такий нік у Telegram, невідомий покупець з Китаю виклав суму у 1 583 948 TON, що еквівалентно 2,1 мільйони доларів. Це найвища ціна, зафіксована під час публічних продажів імен у месенджері Telegram.
Таким чином, danbao став найдорожчим відомим юзернеймом платформи.
Додатково
Ще три роки тому цей самий нікнейм оцінювали лише у 184 тисячі доларів. За цей час його вартість зросла більш ніж у десять разів, а попередній рекорд належав юзернейму "news" і його продали майже за 1,7 млн. доларів.
Нагадаємо
Активісти StopOdrex, серед яких родини померлих пацієнтів клініки "Одрекс", запустили Telegram-канал для комунікації. Це рішення прийнято після третього блокування сайту StopOdrex.