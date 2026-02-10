$43.030.02
Ексклюзив
13:08 • 4558 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 10702 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 9670 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 14056 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 14983 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 25836 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34602 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30634 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27864 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23302 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Telegram-нікнейм "danbao" продали за рекордні 2,1 млн доларів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Юзернейм "danbao" продано за понад 2,1 млн доларів, що стало найвищою ціною за публічне ім'я в Telegram. Покупець з Китаю заплатив 1 583 948 TON за нік, що перекладається як "гарант" або "посередник".

Telegram-нікнейм "danbao" продали за рекордні 2,1 млн доларів

У Telegram встановили новий рекорд вартості публічного юзернейму. Юзернейм "danbao" продали за понад 2,1 млн. доларів. Продаж підтверджують дані з блокчейну TON та кілька профільних джерел у X, передає УНН.

Деталі

Юзернейм danbao у перекладі з китайської означає "гарант", "поручитель" або "посередник". Цей термін  часто використовують, зокрема, у фінансовому та торгівельному контексті. За такий нік у Telegram, невідомий покупець з Китаю виклав суму у 1 583 948 TON, що еквівалентно 2,1 мільйони доларів. Це найвища ціна, зафіксована під час публічних продажів імен у месенджері Telegram.

Таким чином, danbao став найдорожчим відомим юзернеймом платформи.

Додатково

Ще три роки тому цей самий нікнейм оцінювали лише у 184 тисячі доларів. За цей час його вартість зросла більш ніж у десять разів, а попередній рекорд належав юзернейму "news" і його продали майже за 1,7 млн. доларів.

Нагадаємо

Активісти StopOdrex, серед яких родини померлих пацієнтів клініки "Одрекс", запустили Telegram-канал для комунікації. Це рішення прийнято після третього блокування сайту StopOdrex.

Алла Кіосак

