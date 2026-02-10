$43.030.02
Эксклюзив
13:08 • 4558 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
12:47 • 10702 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
12:43 • 9670 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
12:23 • 14057 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
09:19 • 14983 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 25836 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 34602 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 30634 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 27864 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 23302 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Telegram-никнейм "danbao" продан за рекордные 2,1 млн долларов

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Юзернейм "danbao" продан за более чем 2,1 млн долларов, что стало самой высокой ценой за публичное имя в Telegram. Покупатель из Китая заплатил 1 583 948 TON за ник, что переводится как "гарант" или "посредник".

Telegram-никнейм "danbao" продан за рекордные 2,1 млн долларов

В Telegram установлен новый рекорд стоимости публичного юзернейма. Юзернейм "danbao" продали за более чем 2,1 млн долларов. Продажу подтверждают данные из блокчейна TON и несколько профильных источников в X, передает УНН.

Детали

Юзернейм danbao в переводе с китайского означает "гарант", "поручитель" или "посредник". Этот термин часто используют, в частности, в финансовом и торговом контексте. За такой ник в Telegram неизвестный покупатель из Китая выложил сумму в 1 583 948 TON, что эквивалентно 2,1 миллиона долларов. Это самая высокая цена, зафиксированная во время публичных продаж имен в мессенджере Telegram.

Таким образом, danbao стал самым дорогим известным юзернеймом платформы.

Дополнительно

Еще три года назад этот же никнейм оценивали всего в 184 тысячи долларов. За это время его стоимость выросла более чем в десять раз, а предыдущий рекорд принадлежал юзернейму "news" и его продали почти за 1,7 млн долларов.

Напомним

Активисты StopOdrex, среди которых семьи умерших пациентов клиники "Одрекс", запустили Telegram-канал для коммуникации. Это решение принято после третьей блокировки сайта StopOdrex.

Алла Киосак

