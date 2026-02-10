Telegram-никнейм "danbao" продан за рекордные 2,1 млн долларов
Киев • УНН
Юзернейм "danbao" продан за более чем 2,1 млн долларов, что стало самой высокой ценой за публичное имя в Telegram. Покупатель из Китая заплатил 1 583 948 TON за ник, что переводится как "гарант" или "посредник".
В Telegram установлен новый рекорд стоимости публичного юзернейма. Юзернейм "danbao" продали за более чем 2,1 млн долларов. Продажу подтверждают данные из блокчейна TON и несколько профильных источников в X, передает УНН.
Детали
Юзернейм danbao в переводе с китайского означает "гарант", "поручитель" или "посредник". Этот термин часто используют, в частности, в финансовом и торговом контексте. За такой ник в Telegram неизвестный покупатель из Китая выложил сумму в 1 583 948 TON, что эквивалентно 2,1 миллиона долларов. Это самая высокая цена, зафиксированная во время публичных продаж имен в мессенджере Telegram.
Таким образом, danbao стал самым дорогим известным юзернеймом платформы.
Дополнительно
Еще три года назад этот же никнейм оценивали всего в 184 тысячи долларов. За это время его стоимость выросла более чем в десять раз, а предыдущий рекорд принадлежал юзернейму "news" и его продали почти за 1,7 млн долларов.
Напомним
Активисты StopOdrex, среди которых семьи умерших пациентов клиники "Одрекс", запустили Telegram-канал для коммуникации. Это решение принято после третьей блокировки сайта StopOdrex.