Telegram-никнейм "danbao" продан за рекордные 2,1 млн долларов

В Telegram установлен новый рекорд стоимости публичного юзернейма. Юзернейм "danbao" продали за более чем 2,1 млн долларов. Продажу подтверждают данные из блокчейна TON и несколько профильных источников в X, передает УНН.

Детали

Юзернейм danbao в переводе с китайского означает "гарант", "поручитель" или "посредник". Этот термин часто используют, в частности, в финансовом и торговом контексте. За такой ник в Telegram неизвестный покупатель из Китая выложил сумму в 1 583 948 TON, что эквивалентно 2,1 миллиона долларов. Это самая высокая цена, зафиксированная во время публичных продаж имен в мессенджере Telegram.

Таким образом, danbao стал самым дорогим известным юзернеймом платформы.

Дополнительно

Еще три года назад этот же никнейм оценивали всего в 184 тысячи долларов. За это время его стоимость выросла более чем в десять раз, а предыдущий рекорд принадлежал юзернейму "news" и его продали почти за 1,7 млн долларов.

Напомним

