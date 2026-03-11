$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
19:47 • 5344 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 15089 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальне
11 березня, 14:45 • 23832 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 20215 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 25512 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30103 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
11 березня, 08:06 • 36160 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34253 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44757 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121019 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Публікації
Ексклюзиви
Рада завтра може розглянути законопроєкт про деанонімізацію Telegram

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Парламент готує регулювання соцмереж із вимогою розкриття структури власності та фінансів. Держслужбовцям можуть заборонити використовувати непрозорі платформи.

Рада завтра може розглянути законопроєкт про деанонімізацію Telegram

У четвер, 12 березня, Верховна Рада може розглянути законопроєкт  про регулювання Telegram та інших соціальних мереж в Україні. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко, передає УНН

Дотиснули... Погоджувальна рада підтримала вимогу "Європейської солідарності" розглянути законопроєкт про деанонімізацію ТГ в парламенті цього тижня. Законопроєкт стоїть в порядку денному вже завтра 

- написала Геращенко. 

Доповнення

Законопроєкт, який був поданий до Верховної Ради ще у березні 2024 року, передбачає регулювання соцмереж та деанонімізацію Телеграм. 

Згідно з документом планується визначити поняття "платформа спільного доступу до інформації, через яку поширюється масова інформація" – платформа спільного доступу до інформації, на якій створюються і функціонують облікові записи (сторінки, канали тощо) користувачів, через які поширюється масова інформація. 

Передбачається, що провайдер платформи спільного доступу до інформації, через яку поширюється масова інформація, зобов’язаний: 

  • розмістити умови користування сервісом та ознайомити з ними користувачів платформи;
    • оприлюднити в доступному для користувачів місці інформацію про власні контактні дані, на які користувачі можуть відправляти скарги на поширювану через платформу;
      • передбачити в умовах користування сервісом порядок реалізації права на відповідь або спростування недостовірної інформації та забезпечити інформування користувачів про факт і зміст спростування або відповіді поряд з відповідним інформаційним повідомленням з метою повідомлення користувачів; 
        • включати та впроваджувати в умовах користування вимоги щодо поширення рекламної інформації, а також забезпечувати користувачам можливість зазначати, чи містить їхнє користувацьке відео рекламну інформацію;
          • впроваджувати ефективні заходи та інструменти медіаграмотності, підвищувати обізнаність користувачів щодо таких заходів. 

            Передбачається встановити, що платформи, через які поширюється масова інформація, які підпадають під юрисдикцію України або ЄС, мають оприлюднювати на своєму сайті та всіх пов’язаних з платформою сервісах дані про себе: найменування, адреса місцезнаходження, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів, інформація про інші засоби зв’язку. 

            Якщо ж платформа не підпадає під юрисдикцію України або ЄС, то вона зобов’язана забезпечити наявність в Україні повноважного представника для здійснення комунікації з Національною радою, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

            Платформам необхідно буде за вимогою Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, в тому числі з метою дослідження питання наявності або відсутності обставин щодо зв’язків з державою-агресором. 

            Також пропонується правило, що якщо неможливо здійснити перевірку соцмережі, то це підстава, щоби визнати структуру власності такого провайдера непрозорою.

            Окрім того, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи, а також надавачі фінансових послуг не мають права використовувати непрозорі соцмережі. Також не допускається встановлення зазначених платформ і пов'язаних із ними сервісів на пристрої, що використовуються для службових цілей. 

            Нагадаємо 

            Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко виступив за врегулювання роботи Telegram задля мінімізації фактів вербування ворогом українських громадян для скоєння терактів. 

            В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові22.02.26, 21:57 • 44986 переглядiв

            Павло Башинський

