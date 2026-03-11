Рада завтра може розглянути законопроєкт про деанонімізацію Telegram

У четвер, 12 березня, Верховна Рада може розглянути законопроєкт про регулювання Telegram та інших соціальних мереж в Україні. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко, передає УНН.

Дотиснули... Погоджувальна рада підтримала вимогу "Європейської солідарності" розглянути законопроєкт про деанонімізацію ТГ в парламенті цього тижня. Законопроєкт стоїть в порядку денному вже завтра - написала Геращенко.

Доповнення

Законопроєкт, який був поданий до Верховної Ради ще у березні 2024 року, передбачає регулювання соцмереж та деанонімізацію Телеграм.

Згідно з документом планується визначити поняття "платформа спільного доступу до інформації, через яку поширюється масова інформація" – платформа спільного доступу до інформації, на якій створюються і функціонують облікові записи (сторінки, канали тощо) користувачів, через які поширюється масова інформація.

Передбачається, що провайдер платформи спільного доступу до інформації, через яку поширюється масова інформація, зобов’язаний:

розмістити умови користування сервісом та ознайомити з ними користувачів платформи;

оприлюднити в доступному для користувачів місці інформацію про власні контактні дані, на які користувачі можуть відправляти скарги на поширювану через платформу;

передбачити в умовах користування сервісом порядок реалізації права на відповідь або спростування недостовірної інформації та забезпечити інформування користувачів про факт і зміст спростування або відповіді поряд з відповідним інформаційним повідомленням з метою повідомлення користувачів;

включати та впроваджувати в умовах користування вимоги щодо поширення рекламної інформації, а також забезпечувати користувачам можливість зазначати, чи містить їхнє користувацьке відео рекламну інформацію;

впроваджувати ефективні заходи та інструменти медіаграмотності, підвищувати обізнаність користувачів щодо таких заходів.

Передбачається встановити, що платформи, через які поширюється масова інформація, які підпадають під юрисдикцію України або ЄС, мають оприлюднювати на своєму сайті та всіх пов’язаних з платформою сервісах дані про себе: найменування, адреса місцезнаходження, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів, інформація про інші засоби зв’язку.

Якщо ж платформа не підпадає під юрисдикцію України або ЄС, то вона зобов’язана забезпечити наявність в Україні повноважного представника для здійснення комунікації з Національною радою, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

Платформам необхідно буде за вимогою Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, в тому числі з метою дослідження питання наявності або відсутності обставин щодо зв’язків з державою-агресором.

Також пропонується правило, що якщо неможливо здійснити перевірку соцмережі, то це підстава, щоби визнати структуру власності такого провайдера непрозорою.

Окрім того, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи, а також надавачі фінансових послуг не мають права використовувати непрозорі соцмережі. Також не допускається встановлення зазначених платформ і пов'язаних із ними сервісів на пристрої, що використовуються для службових цілей.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко виступив за врегулювання роботи Telegram задля мінімізації фактів вербування ворогом українських громадян для скоєння терактів.

В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові