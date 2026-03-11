Рада завтра может рассмотреть законопроект о деанонимизации Telegram

В четверг, 12 марта, Верховная Рада может рассмотреть законопроект о регулировании Telegram и других социальных сетей в Украине. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко, передает УНН.

Дожали... Согласительный совет поддержал требование "Европейской солидарности" рассмотреть законопроект о деанонимизации ТГ в парламенте на этой неделе. Законопроект стоит в повестке дня уже завтра - написала Геращенко.

Дополнение

Законопроект, который был подан в Верховную Раду еще в марте 2024 года, предусматривает регулирование соцсетей и деанонимизацию Телеграм.

Согласно документу, планируется определить понятие "платформа совместного доступа к информации, через которую распространяется массовая информация" – платформа совместного доступа к информации, на которой создаются и функционируют учетные записи (страницы, каналы и т.д.) пользователей, через которые распространяется массовая информация.

Предполагается, что провайдер платформы совместного доступа к информации, через которую распространяется массовая информация, обязан:

разместить условия пользования сервисом и ознакомить с ними пользователей платформы;

обнародовать в доступном для пользователей месте информацию о собственных контактных данных, на которые пользователи могут отправлять жалобы на распространяемую через платформу;

предусмотреть в условиях пользования сервисом порядок реализации права на ответ или опровержение недостоверной информации и обеспечить информирование пользователей о факте и содержании опровержения или ответа рядом с соответствующим информационным сообщением с целью уведомления пользователей;

включать и внедрять в условиях пользования требования по распространению рекламной информации, а также обеспечивать пользователям возможность указывать, содержит ли их пользовательское видео рекламную информацию;

внедрять эффективные меры и инструменты медиаграмотности, повышать осведомленность пользователей относительно таких мер.

Предполагается установить, что платформы, через которые распространяется массовая информация, подпадающие под юрисдикцию Украины или ЕС, должны обнародовать на своем сайте и всех связанных с платформой сервисах данные о себе: наименование, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номера контактных телефонов, информация о других средствах связи.

Если же платформа не подпадает под юрисдикцию Украины или ЕС, то она обязана обеспечить наличие в Украине полномочного представителя для осуществления коммуникации с Национальным советом, другими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Платформам необходимо будет по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, в том числе с целью исследования вопроса наличия или отсутствия обстоятельств относительно связей с государством-агрессором.

Также предлагается правило, что если невозможно осуществить проверку соцсети, то это основание, чтобы признать структуру собственности такого провайдера непрозрачной.

Кроме того, органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также поставщики финансовых услуг не имеют права использовать непрозрачные соцсети. Также не допускается установка указанных платформ и связанных с ними сервисов на устройства, используемые для служебных целей.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил за урегулирование работы Telegram для минимизации фактов вербовки врагом украинских граждан для совершения терактов.

В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове