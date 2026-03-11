$43.860.0351.040.33
Рада завтра может рассмотреть законопроект о деанонимизации Telegram

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Парламент готовит регулирование соцсетей с требованием раскрытия структуры собственности и финансов. Госслужащим могут запретить использовать непрозрачные платформы.

Рада завтра может рассмотреть законопроект о деанонимизации Telegram

В четверг, 12 марта, Верховная Рада может рассмотреть законопроект о регулировании Telegram и других социальных сетей в Украине. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко, передает УНН.

Дожали... Согласительный совет поддержал требование "Европейской солидарности" рассмотреть законопроект о деанонимизации ТГ в парламенте на этой неделе. Законопроект стоит в повестке дня уже завтра

- написала Геращенко.

Дополнение

Законопроект, который был подан в Верховную Раду еще в марте 2024 года, предусматривает регулирование соцсетей и деанонимизацию Телеграм.

Согласно документу, планируется определить понятие "платформа совместного доступа к информации, через которую распространяется массовая информация" – платформа совместного доступа к информации, на которой создаются и функционируют учетные записи (страницы, каналы и т.д.) пользователей, через которые распространяется массовая информация.

Предполагается, что провайдер платформы совместного доступа к информации, через которую распространяется массовая информация, обязан:

  • разместить условия пользования сервисом и ознакомить с ними пользователей платформы;
    • обнародовать в доступном для пользователей месте информацию о собственных контактных данных, на которые пользователи могут отправлять жалобы на распространяемую через платформу;
      • предусмотреть в условиях пользования сервисом порядок реализации права на ответ или опровержение недостоверной информации и обеспечить информирование пользователей о факте и содержании опровержения или ответа рядом с соответствующим информационным сообщением с целью уведомления пользователей;
        • включать и внедрять в условиях пользования требования по распространению рекламной информации, а также обеспечивать пользователям возможность указывать, содержит ли их пользовательское видео рекламную информацию;
          • внедрять эффективные меры и инструменты медиаграмотности, повышать осведомленность пользователей относительно таких мер.

            Предполагается установить, что платформы, через которые распространяется массовая информация, подпадающие под юрисдикцию Украины или ЕС, должны обнародовать на своем сайте и всех связанных с платформой сервисах данные о себе: наименование, адрес местонахождения, адрес электронной почты, номера контактных телефонов, информация о других средствах связи.

            Если же платформа не подпадает под юрисдикцию Украины или ЕС, то она обязана обеспечить наличие в Украине полномочного представителя для осуществления коммуникации с Национальным советом, другими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

            Платформам необходимо будет по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, в том числе с целью исследования вопроса наличия или отсутствия обстоятельств относительно связей с государством-агрессором.

            Также предлагается правило, что если невозможно осуществить проверку соцсети, то это основание, чтобы признать структуру собственности такого провайдера непрозрачной.

            Кроме того, органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также поставщики финансовых услуг не имеют права использовать непрозрачные соцсети. Также не допускается установка указанных платформ и связанных с ними сервисов на устройства, используемые для служебных целей.

            Напомним

            Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выступил за урегулирование работы Telegram для минимизации фактов вербовки врагом украинских граждан для совершения терактов.

            Павел Башинский

