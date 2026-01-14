$43.260.18
13 січня, 19:36 • 12963 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 15692 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 19088 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 22105 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 33190 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 24045 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 27583 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 34281 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50139 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37839 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО України фіксує нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення. Метою є отримання доступу до акаунтів для подальшого шахрайства та поширення фейків.

У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення

В Україні фіксуються нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення. Про це інформує Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), пише УНН.

Деталі

Зазначається, що зловмисники масово розсилають у Telegram повідомлення з емоційним тиском - проханням проголосувати за дитину в "благодійному проєкті" чи "конкурсі малюнків" для отримання "гранту на лікування". При цьому у тексті апелюють до співчуття й довіри, після чого пропонують перейти за посиланням.

Перехід за таким посиланням призводить до компрометації акаунта: користувачів перенаправляють на фішингові сторінки або підмінені форми авторизації Telegram. Окремо фіксується тактика надсилання тега користувачів(@username), всередину якого "зашите" шкідливе посилання

- попереджають у ЦПД.

Там вказують, що метою таких дій є отримання доступу до акаунтів для подальшого шахрайства та поширення фейків.

"Уважно ставтеся до будь-яких посилань у приватних повідомленнях, навіть якщо вони надійшли від знайомих. Ваша пильність - перша лінія цифрового захисту", - радять у ЦПД.

Нагадаємо

Кіберполіція України назвала п'ять найпоширеніших видів інтернет-шахрайства, серед яких недоставка товару після передоплати та псевдобанківські дзвінки.

Спецслужби рф використовують Telegram для вербування виконавців диверсій у Європі - ЦПД30.10.25, 09:16 • 3064 перегляди

Вадим Хлюдзинський

