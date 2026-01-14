У ЦПД попередили про нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО України фіксує нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення. Метою є отримання доступу до акаунтів для подальшого шахрайства та поширення фейків.
В Україні фіксуються нові схеми зламу акаунтів у Telegram через особисті повідомлення. Про це інформує Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), пише УНН.
Деталі
Зазначається, що зловмисники масово розсилають у Telegram повідомлення з емоційним тиском - проханням проголосувати за дитину в "благодійному проєкті" чи "конкурсі малюнків" для отримання "гранту на лікування". При цьому у тексті апелюють до співчуття й довіри, після чого пропонують перейти за посиланням.
Перехід за таким посиланням призводить до компрометації акаунта: користувачів перенаправляють на фішингові сторінки або підмінені форми авторизації Telegram. Окремо фіксується тактика надсилання тега користувачів(@username), всередину якого "зашите" шкідливе посилання
Там вказують, що метою таких дій є отримання доступу до акаунтів для подальшого шахрайства та поширення фейків.
"Уважно ставтеся до будь-яких посилань у приватних повідомленнях, навіть якщо вони надійшли від знайомих. Ваша пильність - перша лінія цифрового захисту", - радять у ЦПД.
Нагадаємо
Кіберполіція України назвала п'ять найпоширеніших видів інтернет-шахрайства, серед яких недоставка товару після передоплати та псевдобанківські дзвінки.
Спецслужби рф використовують Telegram для вербування виконавців диверсій у Європі - ЦПД30.10.25, 09:16 • 3064 перегляди