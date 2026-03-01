$43.210.00
Школи на окупованих територіях змушують переходити на месенджер MAX - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 544 перегляди

На окупованих територіях України окупаційні адміністрації примушують школи та родини підключатися до російського месенджера MAX. Це дозволяє відстежувати комунікації та активність всіх учасників освітнього процесу.

Школи на окупованих територіях змушують переходити на месенджер MAX - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України окупаційні адміністрації посилюють цифровий контроль над освітнім процесом, примушуючи школи та родини підключатися до російського месенджера MAX. Про це повідомляють джерела Центру національного спротиву, передає УНН

Деталі

За їхніми даними, окупаційний "департамент освіти" дав вказівку навчальним закладам надати поіменні списки педагогів, учнів і батьків із зазначенням, хто вже підключився до сервісу, а хто ні. 

У ЦНС зазначають, що фактично йдеться про примусове включення всіх учасників освітнього процесу в єдиний цифровий контур, який дозволяє відстежувати комунікації та активність.

Як повідомляють джерела, у Макіївці для кожної школи сформували так званий паспорт лояльності із відсотком підключених та активних користувачів. На підставі цих показників окупанти, за інформацією ЦНС, формують внутрішній рейтинг закладів.

Контроль за збором звітності здійснює підрозділ цифровізації окупаційної адміністрації. У ЦНС підкреслюють, що метою таких дій є максимальне охоплення та технічний контроль над школами й родинами на ТОТ.

Нагадаємо

роскомнагляд повністю заблокує Telegram у росії з 1 квітня 2026 року. Це відбудеться за аналогією з Instagram та Facebook, додаток не завантажуватиметься через мобільні та стаціонарні мережі.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніТехнології
