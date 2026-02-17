росіяни готують мітинги проти блокування Telegram у чотирьох великих містах

$43.170.07
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 13177 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 19262 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 21352 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 21705 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 21879 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26224 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35424 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46979 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55478 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб17 лютого, 11:03 • 15738 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 16529 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 20315 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП17 лютого, 12:50 • 13197 перегляди
Українська невістка президента Азербайджану опинилася в епіцентрі псевдоскандалуPhoto16:32 • 4596 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 30911 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 45156 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 53921 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 74661 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 78369 перегляди
Рустем Умєров
Герман Галущенко
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Музикант
Україна
Державний кордон України
Женева
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17:21 • 3140 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 20368 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 16581 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 27113 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 24780 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

росіяни готують мітинги проти блокування Telegram у чотирьох великих містах

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Активісти у Новосибірську, Воронежі, Владивостоці та Іркутську подали заявки на проведення мітингів проти блокування Telegram 1 березня.

У рф повідомлення про проведення мітингів проти блокування Telegram подали активісти у Новосибірську, Воронежі, Владивостоці та Іркутську. Усі акції планують провести 1 березня, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

За даними ЗМІ, у Воронежі мітинг намагаються узгодити комуністи. У мерії їм пригрозили адміністративною відповідальністю "за екстремізм" та рекомендували змінити формулювання гасел. Крім цього, активістам ставили особисті питання: де вони навчаються, який у них сімейний стан та цікавилися планами. Їм також нагадали, що "їхні знайомі вже потрапляли під адміністративні статті". Організатори заявили, що продовжать вимагати погодження.

Також дві заявки про проведення мітингу до мерії направили представники компартії у Новосибірську. Метою акції заявлено висловити незгоду з рішеннями щодо обмеження Telegram, а також із "примусом громадян до використання програми MAX". Також активісти вимагали від влади дотримуватися 29-ї статті Конституції рф і виконувати "основоположні політичні права і свободи громадян".

Блокування Telegram руйнує малий бізнес у рф та сприяє цифровій ізоляції - СЗР12.02.26, 12:47 • 4867 переглядiв

У Владивостоці повідомлення подали депутати Олександр Сустов та Олег Григор'єв. За їхніми словами, мета - "висловити протест проти економічної політики влади" і виступити проти блокування месенджера. Відповідь щодо заявки на мітинг має надійти протягом трьох днів.

Про плани провести акцію в Іркутську оголосили правозахисник Павло Харитоненко та голова регіонального відділення партії "Яблуко" Григорій Гребенко. Вони заявили, що обмеження щодо месенджера торкаються не лише приватних користувачів, а й підприємців. Раніше активіст Денис Букалов провів у місті акцію на підтримку месенджера — він встановив у регіонального управління РКН картонну фігуру лідера "Справедливої ​​Росії" Сергія Миронова з його цитатою: "Ті, хто сповільнює телеграми — мерзотники!".

росія повністю заблокує Telegram з 1 квітня 2026 року - росЗМІ17.02.26, 12:06 • 3180 переглядiв

Нагадаємо

10 лютого Роскомнагляд заявив, що розпочне запровадження обмежень у роботі Telegram. Проти блокування виступили зокрема Z-спільнота та російські військові.

Антоніна Туманова

Світ
Соціальна мережа
Telegram