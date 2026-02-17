росіяни готують мітинги проти блокування Telegram у чотирьох великих містах

У рф повідомлення про проведення мітингів проти блокування Telegram подали активісти у Новосибірську, Воронежі, Владивостоці та Іркутську. Усі акції планують провести 1 березня, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

За даними ЗМІ, у Воронежі мітинг намагаються узгодити комуністи. У мерії їм пригрозили адміністративною відповідальністю "за екстремізм" та рекомендували змінити формулювання гасел. Крім цього, активістам ставили особисті питання: де вони навчаються, який у них сімейний стан та цікавилися планами. Їм також нагадали, що "їхні знайомі вже потрапляли під адміністративні статті". Організатори заявили, що продовжать вимагати погодження.

Також дві заявки про проведення мітингу до мерії направили представники компартії у Новосибірську. Метою акції заявлено висловити незгоду з рішеннями щодо обмеження Telegram, а також із "примусом громадян до використання програми MAX". Також активісти вимагали від влади дотримуватися 29-ї статті Конституції рф і виконувати "основоположні політичні права і свободи громадян".

У Владивостоці повідомлення подали депутати Олександр Сустов та Олег Григор'єв. За їхніми словами, мета - "висловити протест проти економічної політики влади" і виступити проти блокування месенджера. Відповідь щодо заявки на мітинг має надійти протягом трьох днів.

Про плани провести акцію в Іркутську оголосили правозахисник Павло Харитоненко та голова регіонального відділення партії "Яблуко" Григорій Гребенко. Вони заявили, що обмеження щодо месенджера торкаються не лише приватних користувачів, а й підприємців. Раніше активіст Денис Букалов провів у місті акцію на підтримку месенджера — він встановив у регіонального управління РКН картонну фігуру лідера "Справедливої ​​Росії" Сергія Миронова з його цитатою: "Ті, хто сповільнює телеграми — мерзотники!".

Нагадаємо

10 лютого Роскомнагляд заявив, що розпочне запровадження обмежень у роботі Telegram. Проти блокування виступили зокрема Z-спільнота та російські військові.