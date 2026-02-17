россияне готовят митинги против блокировки Telegram в четырех крупных городах

В рф сообщения о проведении митингов против блокировки Telegram подали активисты в Новосибирске, Воронеже, Владивостоке и Иркутске. Все акции планируют провести 1 марта, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

По данным СМИ, в Воронеже митинг пытаются согласовать коммунисты. В мэрии им пригрозили административной ответственностью "за экстремизм" и рекомендовали изменить формулировку лозунгов. Кроме этого, активистам задавали личные вопросы: где они учатся, каково их семейное положение и интересовались планами. Им также напомнили, что "их знакомые уже попадали под административные статьи". Организаторы заявили, что продолжат требовать согласования.

Также две заявки о проведении митинга в мэрию направили представители компартии в Новосибирске. Целью акции заявлено выразить несогласие с решениями по ограничению Telegram, а также с "принуждением граждан к использованию приложения MAX". Также активисты требовали от властей соблюдать 29-ю статью Конституции РФ и выполнять "основополагающие политические права и свободы граждан".

Во Владивостоке сообщения подали депутаты Александр Сустов и Олег Григорьев. По их словам, цель - "выразить протест против экономической политики властей" и выступить против блокировки мессенджера. Ответ по заявке на митинг должен поступить в течение трех дней.

О планах провести акцию в Иркутске объявили правозащитник Павел Харитоненко и глава регионального отделения партии "Яблоко" Григорий Гребенко. Они заявили, что ограничения в отношении мессенджера касаются не только частных пользователей, но и предпринимателей. Ранее активист Денис Букалов провел в городе акцию в поддержку мессенджера — он установил у регионального управления РКН картонную фигуру лидера "Справедливой России" Сергея Миронова с его цитатой: "Те, кто замедляет телеграммы — мерзавцы!".

Напомним

10 февраля Роскомнадзор заявил, что начнет введение ограничений в работе Telegram. Против блокировки выступили в частности Z-сообщество и российские военные.