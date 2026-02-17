россияне готовят митинги против блокировки Telegram в четырех крупных городах

$43.170.07
18:24 • 5072 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 13181 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 19266 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 21357 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 21708 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 21880 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26225 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35425 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 46980 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 55479 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 15739 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 16530 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 20315 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП17 февраля, 12:50 • 13197 просмотра
Украинская невестка президента Азербайджана оказалась в эпицентре псевдоскандалаPhoto16:32 • 4596 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 30920 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 45162 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 53924 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 74666 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 78374 просмотра
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Музыкант
Украина
Государственная граница Украины
Женева
Соединённые Штаты
Великобритания
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 3144 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 20375 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 16589 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 27114 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 24780 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

россияне готовят митинги против блокировки Telegram в четырех крупных городах

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Активисты в Новосибирске, Воронеже, Владивостоке и Иркутске подали заявки на проведение митингов против блокировки Telegram 1 марта.

россияне готовят митинги против блокировки Telegram в четырех крупных городах

В рф сообщения о проведении митингов против блокировки Telegram подали активисты в Новосибирске, Воронеже, Владивостоке и Иркутске. Все акции планируют провести 1 марта, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

По данным СМИ, в Воронеже митинг пытаются согласовать коммунисты. В мэрии им пригрозили административной ответственностью "за экстремизм" и рекомендовали изменить формулировку лозунгов. Кроме этого, активистам задавали личные вопросы: где они учатся, каково их семейное положение и интересовались планами. Им также напомнили, что "их знакомые уже попадали под административные статьи". Организаторы заявили, что продолжат требовать согласования.

Также две заявки о проведении митинга в мэрию направили представители компартии в Новосибирске. Целью акции заявлено выразить несогласие с решениями по ограничению Telegram, а также с "принуждением граждан к использованию приложения MAX". Также активисты требовали от властей соблюдать 29-ю статью Конституции РФ и выполнять "основополагающие политические права и свободы граждан".

Блокировка Telegram разрушает малый бизнес в рф и способствует цифровой изоляции - СВР12.02.26, 12:47 • 4867 просмотров

Во Владивостоке сообщения подали депутаты Александр Сустов и Олег Григорьев. По их словам, цель - "выразить протест против экономической политики властей" и выступить против блокировки мессенджера. Ответ по заявке на митинг должен поступить в течение трех дней.

О планах провести акцию в Иркутске объявили правозащитник Павел Харитоненко и глава регионального отделения партии "Яблоко" Григорий Гребенко. Они заявили, что ограничения в отношении мессенджера касаются не только частных пользователей, но и предпринимателей. Ранее активист Денис Букалов провел в городе акцию в поддержку мессенджера — он установил у регионального управления РКН картонную фигуру лидера "Справедливой России" Сергея Миронова с его цитатой: "Те, кто замедляет телеграммы — мерзавцы!".

россия полностью заблокирует Telegram с 1 апреля 2026 года - росСМИ17.02.26, 12:06 • 3180 просмотров

Напомним

10 февраля Роскомнадзор заявил, что начнет введение ограничений в работе Telegram. Против блокировки выступили в частности Z-сообщество и российские военные.

Антонина Туманова

Социальная сеть
Telegram