Україна розглядає спільні консорціуми для протибалістичної ППО і подолання дефіциту ракет для Patriot - ЗМІ

Україна розглядає можливість створення консорціумів зі своїми союзниками для створення протиповітряної оборони, здатної збивати балістичні ракети, та подолання критичного дефіциту боєприпасів для систем Patriot виробництва США, заявив міністр оборони, заявив міністр оборони Михайло Федоров, пише УНН з посиланням на Reuters та Bloomberg.

За словами Федорова, "Україна терміново потребує обладнання для ППО та прагне створити спільні консорціуми з партнерами для збільшення виробництва обладнання, спрямованого на зупинку балістичних ракет", вказує Bloomberg.

Американські ракети Patriot були центральною частиною арсеналу ППО України, що дозволило її військовим збивати ракети "Кинджал" та "Циркон", які, за словами росії, неможливо перехопити, зазначає видання.

Україна має значний потенціал для самостійного виробництва протибалістичних систем та ракет. Це вимагає окремого проєкту - математика складна та вимагає часу. Але Україна повинна розвивати власні спроможності - сказав Федоров журналістам цього тижня.

Як зазначає Reuters, Федоров сказав, що обговорював із Зеленським ідею створення спільних підприємств протиповітряної оборони. Reuters не змогло визначити, чи вже відбулися переговори з союзниками, чи кого з союзників має на увазі Київ.

Федоров, близький союзник Зеленського, минулого місяця очолив оборонне відомство України після того, як понад шість років на посаді віцепрем'єр-міністра відповідав за цифрову трансформацію та технологічну політику постраждалої від війни країни. 35-річний посадовець відіграв вирішальну роль у забезпеченні критично важливих технологій для військових, включаючи термінали та дрони Starlink мільярдера Ілона Маска, зазначає Bloomberg.

Цього року Україна досягла угоди зі SpaceX про деактивацію російських терміналів, щоб вирішити проблему російських дронів, оснащених пристроями Starlink. Російські війська, які воюють в Україні, зіткнулися з проблемами зв'язку через збій Starlink, а також з репресіями кремля щодо месенджера Telegram.

За словами Федорова, кількість російських відеопередач у режимі реального часу скоротилася в 11 разів, тоді як радіочастотні перехоплення значно зросли.

"Ми фактично відрізали росію від цього зв'язку, - сказав Федоров. - Ми провели численні обговорення зі SpaceX. Це питання стосується не лише технологічної адаптації росії, але й запобігання використанню агресором західних технологій проти цивільного населення".

Високопоставлені європейські дипломати повідомили Bloomberg, що вони вважають вплив проблем із зв'язком росії значним. "Деякі нещодавні українські успіхи на місцях стали можливими завдяки втраті російськими солдатами доступу до Starlink", за словами представника НАТО.

Інститут вивчення війни (ISW) заявив цього місяця, що українські війська змогли провести деякі контратаки, "імовірно, скориставшись нещодавніми перебоями в роботі російських терміналів Starlink та Telegram".

Його аналітики заявили, що неможливість користуватися послугою особливо впливає на наступальні операції москви з використанням безпілотників, "заважаючи російським військам завдавати цих ударів у тому ж темпі та глибині, що й у попередні тижні".

