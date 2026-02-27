$43.210.03
15:15
Украина рассматривает совместные консорциумы для противобаллистической ПВО и преодоления дефицита ракет для Patriot - СМИ

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Украина рассматривает возможность создания консорциумов с союзниками для разработки систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты. Это также поможет преодолеть дефицит боеприпасов для систем Patriot.

Украина рассматривает совместные консорциумы для противобаллистической ПВО и преодоления дефицита ракет для Patriot - СМИ

Украина рассматривает возможность создания консорциумов со своими союзниками для создания противовоздушной обороны, способной сбивать баллистические ракеты, и преодоления критического дефицита боеприпасов для систем Patriot производства США, заявил министр обороны Михаил Федоров, пишет УНН со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Детали

По словам Федорова, "Украина срочно нуждается в оборудовании для ПВО и стремится создать совместные консорциумы с партнерами для увеличения производства оборудования, направленного на остановку баллистических ракет", указывает Bloomberg.

Американские ракеты Patriot были центральной частью арсенала ПВО Украины, что позволило ее военным сбивать ракеты "Кинжал" и "Циркон", которые, по словам россии, невозможно перехватить, отмечает издание.

Украина имеет значительный потенциал для самостоятельного производства противобаллистических систем и ракет. Это требует отдельного проекта – математика сложна и требует времени. Но Украина должна развивать собственные возможности

- сказал Федоров журналистам на этой неделе.

Как отмечает Reuters, Федоров сказал, что обсуждал с Зеленским идею создания совместных предприятий противовоздушной обороны. Reuters не смогло определить, состоялись ли уже переговоры с союзниками, или кого из союзников имеет в виду Киев.

Зеленский: ПВО - самый сложный вопрос, нужны лицензии хотя бы на ракеты23.02.26, 08:58 • 5592 просмотра

Федоров, близкий союзник Зеленского, в прошлом месяце возглавил оборонное ведомство Украины после того, как более шести лет на посту вице-премьер-министра отвечал за цифровую трансформацию и технологическую политику пострадавшей от войны страны. 35-летний чиновник сыграл решающую роль в обеспечении критически важных технологий для военных, включая терминалы и дроны Starlink миллиардера Илона Маска, отмечает Bloomberg.

В этом году Украина достигла соглашения со SpaceX о деактивации российских терминалов, чтобы решить проблему российских дронов, оснащенных устройствами Starlink. Российские войска, воюющие в Украине, столкнулись с проблемами связи из-за сбоя Starlink, а также с репрессиями кремля в отношении мессенджера Telegram.

По словам Федорова, количество российских видеопередач в режиме реального времени сократилось в 11 раз, тогда как радиочастотные перехваты значительно возросли.

"Мы фактически отрезали россию от этой связи, - сказал Федоров. - Мы провели многочисленные обсуждения со SpaceX. Этот вопрос касается не только технологической адаптации россии, но и предотвращения использования агрессором западных технологий против гражданского населения".

Высокопоставленные европейские дипломаты сообщили Bloomberg, что они считают влияние проблем со связью россии значительным. "Некоторые недавние украинские успехи на местах стали возможными благодаря потере российскими солдатами доступа к Starlink", по словам представителя НАТО.

Институт изучения войны (ISW) заявил в этом месяце, что украинские войска смогли провести некоторые контратаки, "вероятно, воспользовавшись недавними перебоями в работе российских терминалов Starlink и Telegram".

Его аналитики заявили, что невозможность пользоваться услугой особенно влияет на наступательные операции москвы с использованием беспилотников, "мешая российским войскам наносить эти удары в том же темпе и глубине, что и в предыдущие недели".

Оккупанты ощутили отключение Starlink и ищут "аналоговнет", но тщетно - ГУР17.02.26, 17:03 • 3895 просмотров

Юлия Шрамко

