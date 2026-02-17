Оккупанты ощутили отключение Starlink и ищут "аналоговнет", но тщетно - ГУР
Киев • УНН
ГУР зафиксировало отключение Starlink у российских оккупантов по всей линии фронта. россияне вынуждены использовать низкокачественные терминалы "газпром", которые не обеспечивают стабильной связи.
Российские оккупанты ощутили отключение Starlink, ищут "аналоговнет", но тщетно, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, пишет УНН.
Военная разведка Украины фиксирует отключение терминалов спутниковой связи Starlink в оккупационных войсках вдоль всей линии боевого соприкосновения. В результате московиты вынуждены искать "аналоговнетные" альтернативы, которые не способны конкурировать по качеству связи с западными технологиями
В ГУР обнародовали перехват, где оккупанты говорят об альтернативах.
"У соседей терминал "газпром", работает на "газпромах", как принял", - вспоминает оккупант о российском аналоге.
"Просто насколько я знаю, такой "газпром" (ред. - терминал связи), это очко, б..дь", - отзывается оккупант о качестве российских спутниковых систем.
"Даже имея альтернативу, пользоваться ею в боевых условиях практически невозможно из-за низкого качества связи. Зафиксировано, что терминалы "газпром" не обеспечивают стабильной ретрансляции видео на командные пункты", - подчеркнули в ГУР.
"Да, но может что-то поменялось, до этого мы ходили к соседям, 76-ого хозяйства, большого ВДВ-шного, у них же стоял "газпром", и трансляцию не вывозило", - жалуется оккупант.
Как указывают в ГУР, терминалы "газпром" работают через спутники серии "ямал", пять аппаратов которой находятся на геостационарной орбите.
"Такого количества недостаточно для полноценного покрытия всей линии фронта, ведь спутниковый ресурс этой группы в основном задействован для обслуживания абонентов на территории рф", - отметили в ГУР.
С 23 февраля 2024 года компания-оператор находится под международными санкциями.
"Остановка работы Starlink у оккупантов уже привела к серьезным проблемам с взаимодействием подразделений, логистикой и применением беспилотных систем различных типов - от наземных до воздушных", - подытожили в ГУР.
