Эксклюзив
14:26 • 3540 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 10806 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 13937 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 15035 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 17526 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 23821 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33471 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44605 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 52704 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38987 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты ощутили отключение Starlink и ищут "аналоговнет", но тщетно - ГУР

Киев • УНН

 1230 просмотра

ГУР зафиксировало отключение Starlink у российских оккупантов по всей линии фронта. россияне вынуждены использовать низкокачественные терминалы "газпром", которые не обеспечивают стабильной связи.

Оккупанты ощутили отключение Starlink и ищут "аналоговнет", но тщетно - ГУР

Российские оккупанты ощутили отключение Starlink, ищут "аналоговнет", но тщетно, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, пишет УНН.

Военная разведка Украины фиксирует отключение терминалов спутниковой связи Starlink в оккупационных войсках вдоль всей линии боевого соприкосновения. В результате московиты вынуждены искать "аналоговнетные" альтернативы, которые не способны конкурировать по качеству связи с западными технологиями

- указывают в ГУР.

Враг пытается вербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink. В СБУ напомнили об уголовной ответственности12.02.26, 18:46 • 3022 просмотра

Детали

В ГУР обнародовали перехват, где оккупанты говорят об альтернативах.

"У соседей терминал "газпром", работает на "газпромах", как принял", - вспоминает оккупант о российском аналоге.

"Просто насколько я знаю, такой "газпром" (ред. - терминал связи), это очко, б..дь", - отзывается оккупант о качестве российских спутниковых систем.

"Даже имея альтернативу, пользоваться ею в боевых условиях практически невозможно из-за низкого качества связи. Зафиксировано, что терминалы "газпром" не обеспечивают стабильной ретрансляции видео на командные пункты", - подчеркнули в ГУР.

"Да, но может что-то поменялось, до этого мы ходили к соседям, 76-ого хозяйства, большого ВДВ-шного, у них же стоял "газпром", и трансляцию не вывозило", - жалуется оккупант.

Как указывают в ГУР, терминалы "газпром" работают через спутники серии "ямал", пять аппаратов которой находятся на геостационарной орбите.

"Такого количества недостаточно для полноценного покрытия всей линии фронта, ведь спутниковый ресурс этой группы в основном задействован для обслуживания абонентов на территории рф", - отметили в ГУР.

С 23 февраля 2024 года компания-оператор находится под международными санкциями.

"Остановка работы Starlink у оккупантов уже привела к серьезным проблемам с взаимодействием подразделений, логистикой и применением беспилотных систем различных типов - от наземных до воздушных", - подытожили в ГУР.

Отключение Starlink для россиян – только начало, Украина намерена и дальше проявлять стратегическую инициативу – Федоров12.02.26, 20:27 • 3997 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеТехнологии
Санкции
Техника
Война в Украине
Газпром
Старлинк
Главное управление разведки Украины