Эксклюзив
16:21 • 5514 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 10861 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 12526 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 16635 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 18075 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 20358 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 22228 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28169 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74054 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49315 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Отключение Starlink для россиян – только начало, Украина намерена и дальше проявлять стратегическую инициативу – Федоров

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украина намерена усиливать технологическое давление на врага после ограничения доступа российских войск к Starlink. Министр Федоров заявил, что это только начало, и такие действия уже дали результат.

Отключение Starlink для россиян – только начало, Украина намерена и дальше проявлять стратегическую инициативу – Федоров

После ограничения доступа российских войск к спутниковой связи Starlink Украина намерена и в дальнейшем усиливать технологическое давление на врага и развивать собственную стратегическую инициативу в цифровом измерении войны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.

Подробности

Отвечая на вопросы журналистов о влиянии отключения интернет-терминалов Starlink на российские войска, Федоров подчеркнул, что такие действия уже дали результат и имеют стратегическое значение.

Мы оставили Россию без связи, и я считаю, что это хорошая возможность проявить стратегическую инициативу. И я хотел бы сказать, что это только начало

- сказал Федоров.

Он подчеркнул, что лишение противника доступа к спутниковой связи существенно усложняет управление войсками и координацию действий на поле боя, что непосредственно влияет на эффективность российских подразделений.

Напомним

Украина в ближайшее время объявит решения относительно первых производителей, которые получат разрешение на экспорт вооружения. Приоритетом остается обеспечение Сил обороны и масштабирование производства дронов.

Андрей Тимощенков

ПолитикаТехнологии
Война в Украине
Старлинк
Михаил Федоров
Контактная группа по вопросам обороны Украины
Украина