Отключение Starlink для россиян – только начало, Украина намерена и дальше проявлять стратегическую инициативу – Федоров
Киев • УНН
Украина намерена усиливать технологическое давление на врага после ограничения доступа российских войск к Starlink. Министр Федоров заявил, что это только начало, и такие действия уже дали результат.
После ограничения доступа российских войск к спутниковой связи Starlink Украина намерена и в дальнейшем усиливать технологическое давление на врага и развивать собственную стратегическую инициативу в цифровом измерении войны.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.
Подробности
Отвечая на вопросы журналистов о влиянии отключения интернет-терминалов Starlink на российские войска, Федоров подчеркнул, что такие действия уже дали результат и имеют стратегическое значение.
Мы оставили Россию без связи, и я считаю, что это хорошая возможность проявить стратегическую инициативу. И я хотел бы сказать, что это только начало
Он подчеркнул, что лишение противника доступа к спутниковой связи существенно усложняет управление войсками и координацию действий на поле боя, что непосредственно влияет на эффективность российских подразделений.
Напомним
Украина в ближайшее время объявит решения относительно первых производителей, которые получат разрешение на экспорт вооружения. Приоритетом остается обеспечение Сил обороны и масштабирование производства дронов.
