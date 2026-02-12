Отключение Starlink для россиян – только начало, Украина намерена и дальше проявлять стратегическую инициативу – Федоров

После ограничения доступа российских войск к спутниковой связи Starlink Украина намерена и в дальнейшем усиливать технологическое давление на врага и развивать собственную стратегическую инициативу в цифровом измерении войны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции по итогам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает УНН.

Отвечая на вопросы журналистов о влиянии отключения интернет-терминалов Starlink на российские войска, Федоров подчеркнул, что такие действия уже дали результат и имеют стратегическое значение.

Мы оставили Россию без связи, и я считаю, что это хорошая возможность проявить стратегическую инициативу. И я хотел бы сказать, что это только начало