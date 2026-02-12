$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 970 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 2586 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 9306 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 13730 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 15751 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 19147 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 21325 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 27790 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73760 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48929 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Украинские киберспециалисты собрали данные о тысячах российских Starlink под видом помощи с активацией

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Украинские киберспециалисты собрали данные о 2420 российских терминалах Starlink и их позициях. Они привлекли россиян через Telegram-каналы, получив от них $5870, которые передали ВСУ.

Украинские киберспециалисты собрали данные о тысячах российских Starlink под видом помощи с активацией

Украинские киберспециалисты использовали попытки россиян активировать Starlink для сбора разведданных. В результате получена информация о 2420 вражеских терминалах и их позициях, а средства оккупантов направили на поддержку ВСУ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

256 КиберШтурмовая Дивизия" вместе с InformNapalm и MILITAN собрали данные о 2420 российских терминалах Starlink и точных позициях их использования

- говорится в сообщении.

Так, оккупанты пытались найти в Украине "дропов" – людей, которые за деньги соглашались бы активировать терминалы, чтобы обойти запрет.

В ответ украинские специалисты создали сеть Telegram-каналов и ботов, через которые россиянам якобы предлагали помощь с регистрацией.

На самом же деле собирали технические данные и информацию о враге. Собранные сведения передали соответствующим структурам для дальнейшей блокировки.

Кроме того, в рамках операции удалось получить $5870 "донатов" от российских военных, которые перечислили средства, считая, что платят за услуги. Деньги направили на нужды ВСУ.

Также выявили 31 украинца, которые пытались помочь россиянам с регистрацией терминалов. Их данные передали правоохранительным органам.

Напомним

Российские оккупанты угрожают семьям пленных украинцев, требуя регистрации терминалов Starlink на их имена. Это произошло после отключения нелегальных терминалов Starlink, которые использовались для связи российских военных подразделений и дронов-камикадзе.

Ольга Розгон

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Социальная сеть
Война в Украине
Старлинк
благотворительность
Вооруженные силы Украины
Украина