Украинские киберспециалисты собрали данные о тысячах российских Starlink под видом помощи с активацией
Киев • УНН
Украинские киберспециалисты собрали данные о 2420 российских терминалах Starlink и их позициях. Они привлекли россиян через Telegram-каналы, получив от них $5870, которые передали ВСУ.
Украинские киберспециалисты использовали попытки россиян активировать Starlink для сбора разведданных. В результате получена информация о 2420 вражеских терминалах и их позициях, а средства оккупантов направили на поддержку ВСУ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
256 КиберШтурмовая Дивизия" вместе с InformNapalm и MILITAN собрали данные о 2420 российских терминалах Starlink и точных позициях их использования
Так, оккупанты пытались найти в Украине "дропов" – людей, которые за деньги соглашались бы активировать терминалы, чтобы обойти запрет.
В ответ украинские специалисты создали сеть Telegram-каналов и ботов, через которые россиянам якобы предлагали помощь с регистрацией.
На самом же деле собирали технические данные и информацию о враге. Собранные сведения передали соответствующим структурам для дальнейшей блокировки.
Кроме того, в рамках операции удалось получить $5870 "донатов" от российских военных, которые перечислили средства, считая, что платят за услуги. Деньги направили на нужды ВСУ.
Также выявили 31 украинца, которые пытались помочь россиянам с регистрацией терминалов. Их данные передали правоохранительным органам.
Напомним
Российские оккупанты угрожают семьям пленных украинцев, требуя регистрации терминалов Starlink на их имена. Это произошло после отключения нелегальных терминалов Starlink, которые использовались для связи российских военных подразделений и дронов-камикадзе.