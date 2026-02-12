Українські кіберфахівці зібрали дані про тисячі російських Starlink під виглядом допомоги з активацією

$43.030.06
Ексклюзив
16:21 • 400 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 1654 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 8316 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 13161 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 15253 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 18790 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 21082 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 27689 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026
12 лютого, 08:30 • 73691 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48864 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 21113 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 25560 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 37878 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 24263 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 9132 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 24579 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 71662 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 63930 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 66252 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 74478 перегляди
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 5822 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 9514 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 38146 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 35908 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 37468 перегляди
Українські кіберфахівці зібрали дані про тисячі російських Starlink під виглядом допомоги з активацією

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Українські кіберфахівці зібрали дані про 2420 російських терміналів Starlink та їхні позиції. Вони залучили росіян через Telegram-канали, отримавши від них $5870, які передали ЗСУ.

Українські кіберфахівці зібрали дані про тисячі російських Starlink під виглядом допомоги з активацією

Українські кіберфахівці використали спроби росіян активувати Starlink для збору розвідданих. У результаті отримано інформацію про 2420 ворожих терміналів та їхні позиції, а кошти окупантів спрямували на підтримку ЗСУ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

256 КіберШтурмова Дивізія" разом із InformNapalm та MILITAN зібрали дані про 2420 російських терміналів Starlink і точні позиції їх використання

- йдеться у повідомленні.

Так, окупанти намагалися знайти в Україні "дропів" – людей, які за гроші погоджувалися б активувати термінали, щоб обійти заборону.

У відповідь українські фахівці створили мережу Telegram-каналів і ботів, через які росіянам нібито пропонували допомогу з реєстрацією.

Насправді ж збирали технічні дані та інформацію про ворога. Зібрані відомості передали відповідним структурам для подальшого блокування.

Крім того, у межах операції вдалося отримати $5870 "донатів" від російських військових, які перерахували кошти, вважаючи, що платять за послуги. Гроші спрямували на потреби ЗСУ.

Також виявили 31 українців, які намагалися допомогти росіянам із реєстрацією терміналів. Їхні дані передали правоохоронним органам.

Нагадаємо

Російські окупанти погрожують родинам полонених українців, вимагаючи реєстрації терміналів Starlink на їхні імена. Це сталося після відключення нелегальних терміналів Starlink, які використовувалися для зв'язку російських військових підрозділів та дронів-камікадзе.

Ольга Розгон

