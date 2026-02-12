Українські кіберфахівці зібрали дані про тисячі російських Starlink під виглядом допомоги з активацією
Київ • УНН
Українські кіберфахівці зібрали дані про 2420 російських терміналів Starlink та їхні позиції. Вони залучили росіян через Telegram-канали, отримавши від них $5870, які передали ЗСУ.
Українські кіберфахівці використали спроби росіян активувати Starlink для збору розвідданих. У результаті отримано інформацію про 2420 ворожих терміналів та їхні позиції, а кошти окупантів спрямували на підтримку ЗСУ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
256 КіберШтурмова Дивізія" разом із InformNapalm та MILITAN зібрали дані про 2420 російських терміналів Starlink і точні позиції їх використання
Так, окупанти намагалися знайти в Україні "дропів" – людей, які за гроші погоджувалися б активувати термінали, щоб обійти заборону.
У відповідь українські фахівці створили мережу Telegram-каналів і ботів, через які росіянам нібито пропонували допомогу з реєстрацією.
Насправді ж збирали технічні дані та інформацію про ворога. Зібрані відомості передали відповідним структурам для подальшого блокування.
Крім того, у межах операції вдалося отримати $5870 "донатів" від російських військових, які перерахували кошти, вважаючи, що платять за послуги. Гроші спрямували на потреби ЗСУ.
Також виявили 31 українців, які намагалися допомогти росіянам із реєстрацією терміналів. Їхні дані передали правоохоронним органам.
Нагадаємо
Російські окупанти погрожують родинам полонених українців, вимагаючи реєстрації терміналів Starlink на їхні імена. Це сталося після відключення нелегальних терміналів Starlink, які використовувалися для зв'язку російських військових підрозділів та дронів-камікадзе.