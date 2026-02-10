$43.030.02
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 17320 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 27794 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 25491 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 24117 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 21035 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 18782 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19861 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30199 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48571 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Окупанти звернули увагу на родини полонених і погрожують для реєстрації Starlink - координаційний штаб

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Російські окупанти погрожують родинам полонених українців, вимагаючи реєстрації терміналів Starlink на їхні імена. Це сталося після відключення нелегальних терміналів Starlink, які використовувалися для зв'язку російських військових підрозділів та дронів-камікадзе.

Окупанти звернули увагу на родини полонених і погрожують для реєстрації Starlink - координаційний штаб

Російські окупанти після відключення нелегальних терміналів Starlink шукають вихід і звернули увагу на родини полонених українців, погрожують для реєстрації ними "старлінків", заявив у вівторок Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Деталі

"Вкотре ворог розцінює близьких та рідних полонених українців як ресурс для маніпуляцій", - зазначили у штабі.

Там вказали, що Міністерству оборони у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося відключити нелегальні термінали Starlink. За їхньою допомогою в армії країни-агресорки був організований зв'язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе, які завдавали значної шкоди в тилу.

Вимкнення Starlink паралізувало ключову тактику російських військ - ЗСУ08.02.26, 04:11 • 7184 перегляди

Шукаючи вихід зі скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців

- повідомили у координаційному штабі.

У Коордштабі наголосили, що співпраця з ворогом є надзвичайно небезпечною.

"Офіційна реєстрація ворожого терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже ви маєте під час цього процесу засвідчити свою особу. Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс. У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, - вказали в Коордштабі. - Наполегливо радимо у випадку отримання пропозицій чи погроз з вимогою реєструвати старлінки на себе чи будь-яким іншим шантажем з боку ворога без зволікань звертатися до координаційного штабу та правоохоронних структур. Ми порадимо, що робити, аби не завдати шкоди собі та близьким".

Окупанти терміново постачають на фронт супутниковий Інтернет для заміни Starlink - "Флеш"09.02.26, 20:39 • 9530 переглядiв


