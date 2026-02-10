Окупанти звернули увагу на родини полонених і погрожують для реєстрації Starlink - координаційний штаб

Російські окупанти після відключення нелегальних терміналів Starlink шукають вихід і звернули увагу на родини полонених українців, погрожують для реєстрації ними "старлінків", заявив у вівторок Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Деталі

"Вкотре ворог розцінює близьких та рідних полонених українців як ресурс для маніпуляцій", - зазначили у штабі.

Там вказали, що Міністерству оборони у взаємодії з інженерами компанії Space X вдалося відключити нелегальні термінали Starlink. За їхньою допомогою в армії країни-агресорки був організований зв'язок для військових підрозділів та дронів-камікадзе, які завдавали значної шкоди в тилу.

Шукаючи вихід зі скрутного становища, в якому опинилися, окупанти звернули увагу на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців - повідомили у координаційному штабі.

У Коордштабі наголосили, що співпраця з ворогом є надзвичайно небезпечною.

"Офіційна реєстрація ворожого терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив, адже ви маєте під час цього процесу засвідчити свою особу. Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс. У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, - вказали в Коордштабі. - Наполегливо радимо у випадку отримання пропозицій чи погроз з вимогою реєструвати старлінки на себе чи будь-яким іншим шантажем з боку ворога без зволікань звертатися до координаційного штабу та правоохоронних структур. Ми порадимо, що робити, аби не завдати шкоди собі та близьким".

