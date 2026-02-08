Вимкнення Starlink паралізувало ключову тактику російських військ - ЗСУ
Київ • УНН
Вимкнення терміналів Starlink призвело до втрати управління російськими військами, зокрема зв'язку з малими штурмовими групами через БпЛА. Це паралізувало ключову тактику ворога, зокрема на Куп’янському напрямку та у Вовчанську.
Після вимкнення терміналів Starlink у росіян виникла проблема з управлінням військами - зокрема, втрачена можливість через БпЛА тримати зв'язок з малими штурмовими групами у реальному часі. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що вимкнення Starlink і складні погодні умови фактично паралізували ключову тактику ворога - малі штурмові групи під прикриттям БпЛА.
На Куп’янському напрямку - ізольовані групи, які борються не за наступ, а за виживання. Вовчанськ і прикордоння - спроби лізти без системного управління
Також вказується, що росіяни "продовжують тиск уздовж північного кордону, але без проривів і результату".
Нагадаємо
російські війська шукають способи активувати термінали Starlink, залучаючи сторонніх осіб для реєстрації обладнання в українських ЦНАПах.
