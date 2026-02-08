Вимкнення Starlink паралізувало ключову тактику російських військ - ЗСУ

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:45 • 6352 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 11429 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 16783 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 22200 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 20561 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 23931 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 35505 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47506 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42633 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32108 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.7м/с
89%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Бурштинська ТЕС припинила роботу через масовану атаку: місто залишилося без тепла та води – мерVideo7 лютого, 16:33 • 5154 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго7 лютого, 17:17 • 8158 перегляди
Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу7 лютого, 18:19 • 7154 перегляди
Протести у Мілані: тисячі людей виступили проти Олімпіади-2026 та екологічних наслідків Ігор7 лютого, 18:50 • 3356 перегляди
Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році21:21 • 4022 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 27640 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 48870 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 43639 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 45451 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 58761 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Франція
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 15648 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 29935 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 32178 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 41114 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 44238 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Вимкнення Starlink паралізувало ключову тактику російських військ - ЗСУ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Вимкнення терміналів Starlink призвело до втрати управління російськими військами, зокрема зв'язку з малими штурмовими групами через БпЛА. Це паралізувало ключову тактику ворога, зокрема на Куп’янському напрямку та у Вовчанську.

Вимкнення Starlink паралізувало ключову тактику російських військ - ЗСУ

Після вимкнення терміналів Starlink у росіян виникла проблема з управлінням військами - зокрема, втрачена можливість через БпЛА тримати зв'язок з малими штурмовими групами у реальному часі. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вимкнення Starlink і складні погодні умови фактично паралізували ключову тактику ворога - малі штурмові групи під прикриттям БпЛА.

На Куп’янському напрямку - ізольовані групи, які борються не за наступ, а за виживання. Вовчанськ і прикордоння - спроби лізти без системного управління

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що росіяни "продовжують тиск уздовж північного кордону, але без проривів і результату".

Нагадаємо

російські війська шукають способи активувати термінали Starlink, залучаючи сторонніх осіб для реєстрації обладнання в українських ЦНАПах.

Відмова Starlink паралізувала управління військами рф, спричинивши "дружній вогонь" - "АТЕШ"06.02.26, 14:01 • 4070 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні