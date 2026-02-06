Відмова Starlink паралізувала управління військами рф, спричинивши "дружній вогонь" - "АТЕШ"

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
11:00 • 5952 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 9350 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 12948 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 50526 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 48422 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 38152 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 50563 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 92484 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34988 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31513 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.3м/с
73%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці6 лютого, 02:28 • 10169 перегляди
Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на ДонеччиніVideo6 лютого, 03:01 • 8008 перегляди
Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя6 лютого, 03:36 • 4434 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 16917 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 7824 перегляди
Публікації
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 2716 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 5954 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 25862 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 50527 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 92484 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Блогери
Богдан Хмельницький
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 16117 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 19062 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 28374 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 31642 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 66689 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»

Відмова Starlink паралізувала управління військами рф, спричинивши "дружній вогонь" - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Масова відмова Starlink на окупованих територіях України викликала паніку в російських підрозділах. Управління військами паралізоване, що призвело до випадку "дружнього вогню" на Запорізькому напрямку, де загинула штурмова група з 12 осіб.

Відмова Starlink паралізувала управління військами рф, спричинивши "дружній вогонь" - "АТЕШ"

Через масову відмову Starlink на окупованих територіях України у підрозділах російської армії спостерігається паніка - у деяких випадках справа доходить до "дружнього вогню". Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Джерела партизанів у 122-му мотострілецькому полку на Куп'янському напрямку і 1152-му полку на Запорізькому напрямку повідомляють, що управління військами в обох випадках фактично паралізоване.

Крім того, на Запорізькому напрямку через повний розрив комунікації стався випадок "дружнього вогню". Ворожі підрозділи, які не мали жодної інформації один про одного, відкрили вогонь по своїх. В результаті була знищена штурмова група з 12 людей.

Без стабільного зв'язку на передовій починається хаос. Відсутність координації вже призводить до важких втрат - і не тільки від противника. Залежність російської армії від цивільних технологій зіграла проти неї. Як тільки зв'язок зникає - управління розпадається, а війська починають винищувати самі себе

- заявили в «АТЕШ».

Нагадаємо

У Міністерстві оборони України повідомили: термінали Starlink, які використовувались російськими військами на окупованих територіях, вже заблоковані.

Також в Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.

Згодом у Міноборони України пояснили процедуру верифікації Starlink через "білий список" SpaceX.

Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що блокування терміналів Starlink для росіян вплине на їхні спроби завдавати ударів по українській логістиці.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Starlink
Інститут вивчення війни
SpaceX
Міністерство оборони України
Україна