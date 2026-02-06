Відмова Starlink паралізувала управління військами рф, спричинивши "дружній вогонь" - "АТЕШ"
Київ • УНН
Масова відмова Starlink на окупованих територіях України викликала паніку в російських підрозділах. Управління військами паралізоване, що призвело до випадку "дружнього вогню" на Запорізькому напрямку, де загинула штурмова група з 12 осіб.
Через масову відмову Starlink на окупованих територіях України у підрозділах російської армії спостерігається паніка - у деяких випадках справа доходить до "дружнього вогню". Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Джерела партизанів у 122-му мотострілецькому полку на Куп'янському напрямку і 1152-му полку на Запорізькому напрямку повідомляють, що управління військами в обох випадках фактично паралізоване.
Крім того, на Запорізькому напрямку через повний розрив комунікації стався випадок "дружнього вогню". Ворожі підрозділи, які не мали жодної інформації один про одного, відкрили вогонь по своїх. В результаті була знищена штурмова група з 12 людей.
Без стабільного зв'язку на передовій починається хаос. Відсутність координації вже призводить до важких втрат - і не тільки від противника. Залежність російської армії від цивільних технологій зіграла проти неї. Як тільки зв'язок зникає - управління розпадається, а війська починають винищувати самі себе
Нагадаємо
У Міністерстві оборони України повідомили: термінали Starlink, які використовувались російськими військами на окупованих територіях, вже заблоковані.
Також в Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.
Згодом у Міноборони України пояснили процедуру верифікації Starlink через "білий список" SpaceX.
Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що блокування терміналів Starlink для росіян вплине на їхні спроби завдавати ударів по українській логістиці.