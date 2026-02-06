$43.140.03
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Інститут вивчення війни повідомляє, що блокування терміналів Starlink для росіян вплине на їхні спроби завдавати ударів по українській логістиці. SpaceX заблокувала термінали на прохання Міноборони України після виявлення їх на російських дронах.

Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW

російські удари по українській логістиці сповільняться у зв’язку з блокуванням терміналів Starlink на окупованих територіях України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.

Деталі

За даними аналітиків Інституту, зусилля щодо блокування терміналів Starlink для окупантів, імовірно, вплинуть на спроби росіян завдавати ударів по українській логістиці і мати авіаційну перевагу на полі бою.

Варто нагадати, що ще наприкінці січня 2026 року українські фахівці виявили супутниковий термінал "Starlink" на борту збитого російського безпілотника односторонньої дії БМ-35. Ці дрони згодом стали використовуватися для ударів по українським потягам, а також по транспорту вздовж траси E-50 Покровськ - Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок ударів є загиблі і поранені, переважно цивільні.

"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися 27.01.26, 18:28 • 61255 переглядiв

Але на це відреагували у компанії SpaceX Ілона Маска: на прохання Міністерства оборони України термінали, що використовувались росіянами, почали блокувати.

За словами командира одного з підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ, російські війська накопичили значну кількість Starlink. Ці термінали забезпечували їм стабільний зв'язок між підрозділами.

Крім того, росіяни стали інтегрувати Starlink для керування дронами. Але зусилля з блокування російських терміналів позбавлять ворога можливості проводити розвідувальні та ударні місії, підтримувати зв'язок між групами, а також ускладнять наступальні операції, заявили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо

У Міністерстві оборони України повідомили: термінали Starlink, які використовувались російськими військами на окупованих територіях, вже заблоковані.

Водночас в Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.

Згодом у Міноборони України пояснили процедуру верифікації Starlink через "білий список" SpaceX.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Starlink
Інститут вивчення війни
SpaceX
Міністерство оборони України
Ілон Маск
Україна