Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Київ • УНН
Україна запроваджує реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" для протидії використанню їх росіянами. Процес реєстрації для цивільних буде простим, а для військових діятиме окремий захищений канал.
В Україні запускають реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами, повідомив міністр оборони Михайло Федоров, розповівши, як це буде працювати і про механізм для військових, пише УНН.
Запускаємо верифікацію терміналів Starlink в Україні. Уряд ухвалив постанову про впровадження "білого списку" для терміналів супутникового Starlink. Незабаром в Україні працюватимуть лише перевірені й зареєстровані термінали. Усе інше буде відключено
Міністр оборони України пояснив:
Це реакція на використання росіянами Starlink
З його слів, "російські дрони, оснащені терміналом, складно збити". Вони летять на низькій висоті, стійкі до РЕБ та керуються оператором у режимі реального часу навіть на великих відстанях.
"Єдине технічне рішення для протидії - запровадження "білого списку" та авторизація всіх терміналів. З ініціативи українського уряду ми втілюємо його у взаємодії зі SpaceX", - вказав Федоров.
Як це працюватиме
Зі слів Федорова, процес реєстрації Starlink для українців буде "максимально простим".
"Лише один візит у найближчий ЦНАП - безплатно, швидко й без зайвої бюрократії. Для бізнесу також буде простий та зручний алгоритм верифікації терміналів Starlink - онлайн на порталі "Дія", - вказав міністр.
Механізм для військових
Зі слів голови Міноборони, "військовим звертатися до ЦНАПу не потрібно - для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через DELTA". "Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів - лише убезпечити свій термінал від блокування, внісши його в "білий список"", - наголосив Федоров.
"Завдяки "білому списку" ми зберігаємо стабільний звʼязок для українців, посилюємо безпеку й позбавляємо ворога технологічних переваг. Це вимушений крок уряду, щоб зберегти життя українців та обʼєкти нашої енергетики. Детальну інструкцію щодо реєстрації терміналів надамо найближчим часом", - підсумував Федоров.
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації01.02.26, 14:49 • 14840 переглядiв