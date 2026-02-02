$42.810.04
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 31779 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 49723 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозов
1 февраля, 11:12 • 33225 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 39923 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 29538 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 47957 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 62876 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39693 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36799 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 65848 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 93448 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья Калифорнии
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Украина вводит регистрацию терминалов Starlink через "белый список" для противодействия использованию их россиянами. Процесс регистрации для гражданских будет простым, а для военных будет действовать отдельный защищенный канал.

Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать

В Украине запускают регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами, сообщил министр обороны Михаил Федоров, рассказав, как это будет работать и о механизме для военных, пишет УНН.

Запускаем верификацию терминалов Starlink в Украине. Правительство приняло постановление о внедрении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink. Вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено

- указал Федоров.

Министр обороны Украины пояснил:

Это реакция на использование россиянами Starlink

По его словам, "российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить". Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.

"Единственное техническое решение для противодействия - введение "белого списка" и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии со SpaceX", - указал Федоров.

Как это будет работать

По словам Федорова, процесс регистрации Starlink для украинцев будет "максимально простым".

"Только один визит в ближайший ЦНАП - бесплатно, быстро и без лишней бюрократии. Для бизнеса также будет простой и удобный алгоритм верификации терминалов Starlink - онлайн на портале "Дія"", - указал министр.

Механизм для военных

По словам главы Минобороны, "военным обращаться в ЦНАП не нужно - для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA". "Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей - только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в "белый список"", - подчеркнул Федоров.

"Благодаря "белому списку" мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты нашей энергетики. Подробную инструкцию по регистрации терминалов предоставим в ближайшее время", - подытожил Федоров.

Юлия Шрамко

