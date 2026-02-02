Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Киев • УНН
Украина вводит регистрацию терминалов Starlink через "белый список" для противодействия использованию их россиянами. Процесс регистрации для гражданских будет простым, а для военных будет действовать отдельный защищенный канал.
В Украине запускают регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами, сообщил министр обороны Михаил Федоров, рассказав, как это будет работать и о механизме для военных, пишет УНН.
Запускаем верификацию терминалов Starlink в Украине. Правительство приняло постановление о внедрении "белого списка" для терминалов спутникового Starlink. Вскоре в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено
Министр обороны Украины пояснил:
Это реакция на использование россиянами Starlink
По его словам, "российские дроны, оснащенные терминалом, сложно сбить". Они летят на низкой высоте, устойчивы к РЭБ и управляются оператором в режиме реального времени даже на больших расстояниях.
"Единственное техническое решение для противодействия - введение "белого списка" и авторизация всех терминалов. По инициативе украинского правительства мы воплощаем его во взаимодействии со SpaceX", - указал Федоров.
Как это будет работать
По словам Федорова, процесс регистрации Starlink для украинцев будет "максимально простым".
"Только один визит в ближайший ЦНАП - бесплатно, быстро и без лишней бюрократии. Для бизнеса также будет простой и удобный алгоритм верификации терминалов Starlink - онлайн на портале "Дія"", - указал министр.
Механизм для военных
По словам главы Минобороны, "военным обращаться в ЦНАП не нужно - для Сил обороны уже действует отдельный защищенный канал через DELTA". "Также вам не нужно ставить собственные терминалы на баланс воинской части или передавать данные учетных записей - только обезопасить свой терминал от блокировки, внеся его в "белый список"", - подчеркнул Федоров.
"Благодаря "белому списку" мы сохраняем стабильную связь для украинцев, усиливаем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это вынужденный шаг правительства, чтобы сохранить жизни украинцев и объекты нашей энергетики. Подробную инструкцию по регистрации терминалов предоставим в ближайшее время", - подытожил Федоров.
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации01.02.26, 14:49 • 14868 просмотров